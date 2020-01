Dal CES 2020 i portatili professionali Lenovo X1 Carbon 8° gen e X1 Yoga 5° gen

In vista del CES 2020, anche la cinese Lenovo si è già concessa qualche anteprima, preannunciando – tra le altre cose – una nuova coppia di portatili professionali ThinkPad, tra cui l’X1 Carbon di 8° generazione e l’X1 Yoga di 5° generazione, aderenti al programma Project Athena, stabilito da Intel quale certificazione per gli ultrabook potenti con autonomia estrema, connettività Wi-Fi 6, grande reattività e risveglio istantaneo dallo stand-by.

Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 gen ha un telaio (323 x 218 x 14.9 mm, per 1.09 kg, prossimamente a partire da 1.499 dollari) in fibra di carbonio generalmente rivestito di una verniciatura nera, tranne che nella variante Weave, dove il materiale è a vista: nonostante le dimensioni da vero ultrabook tradizionale, le porte laterali non mancano, vista la presenza di 1 jack da 3.5 mm, di una HDMI 1.4, di una coppia di Thunderbolt 3 e di un duetto di USB 3.1 Type-A.

Il display, da 14 pollici, supportato da una scheda grafica integrata (la Intel UHD Graphics 620), alla risoluzione FullHD, con 400 nits massimi, e touch opzionale, affianca un più luminoso (500 nits) Touch IPS, sempre FullHD, ma con opzione per il PrivacyGuard (riduzione angolo visuale in ottica anti curiosi), un più risoluto IPS WQHD, ma da 300 nits di luminosità, ed un top HDR 400 UHD che arriva a 500 nits massimi, e implementa il Dolby Vision. Sempre lato multimedia, si registra la presenza di una webcam HD da 720p, con privacy shutter di copertura e infrarossi per l’autenticazione Hello, con dual array di microfoni: gli speaker stereo, ovviamente due, sono da 1.5W cadauno, con supporto al Dolby Atmos.

Dirimpetto, la tastiera, sempre dotata di comodi keycaps con meccanismo a forbice, ora prevede specifici tasti dedicati alle chiamate VoIP, ad es. con Skype, di modo che a una singola pressione degli stessi si possa avviare, chiudere, o rifiutare una chiamata.

All’interno, i processori, sempre di 10° generazione Comet Lake, dall’i5 all’i7 (es. Core i7-10710U), serie U, ora dispongono dell’opzione per la piattaforma altoprestazionale vPro: la RAM (LPDDR3, saldata sul SoC) va da 8 a 16 GB, mentre lo storage SSD (PCIe) è previsto con una capienza massima di 2 TB. Dotato di uno scanner per le impronte digitali, il Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 gen supporta diverse connettività, tra cui il Wi-Fi ax (6), l’Ethernet (previo dongle), il Bluetooth 5.0, il 4G (opzionale) cat 9 o 16, e l’NFC.

A badare al tutto, nel Lenovo ThinkPad X1 Carbon 8 gen opera una batteria da 51 Wh che, secondo la configurazione, può arrivare anche a 18.5 ore di autonomia, partendo da un minimo di 10. Il sistema operativo, infine, è Windows 10 Home o Pro, con Privacy Alert che, rilevato lo sguardo indiscreto, alle spalle, di una persona, attiva di conseguenza l’offuscamento PrivacyGuard (ove presente).

Lenovo ThinkPad X1 Yoga 5 gen (sempre nel corso del 2020, principiando da 1.599 dollari) è sostanzialmente la versione convertibile del nuovo Carbon, di cui condivide le specifiche tecniche, e quasi anche le dimensioni (323 x 218 x 15.9 mm), risultando appena un po’ più pesante (1.35 kg), e con una colorazione grigio canna di fucile.