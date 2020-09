Slimbook Essential: in vendita il nuovo notebook low cost con Linux

Assieme a grandi brand del calibro di DELL e Lenovo, sono sempre più i piccoli produttori che, spesso con soluzioni iper configurabili propongono portatili animati da versioni di Linux, a uso professionale o educativo: oltre a Purism, Tuxedo, e System76, da qualche tempo è attiva nel ramo anche l’ispanica Slimbook che, a tal proposito, dopo il rombante Pro X, ha sfoggiato il nuovo laptop entry level “Slimbook Essential”.

Slimbook Essential è costruito con uno chassis in alluminio e ABS in grigio titanio, cadenzato nelle versioni da 14 (partendo da 499 euro) e 15 pollici (partendo da 549 euro): le due varianti di notebook menzionate condividono una RAM base da 8 GB che, non essendo saldata, mediante due slot può arrivare a un massimo di 32 GB. Lo storage, di tipo SSD NVMe, è affidato a un’unità a stato solido da 250 GB di Western Digital, sostituibile (con maggiorazione) da una marchiata Samsung: la massima espandibilità, quanto a spazio d’archiviazione, prevede quota 2 TB.

Dalle specifiche comuni a quelle differenziate il passo è breve: lo Slimbook da 14 pollici, sotto la tastiera retroilluminata di bianco, colloca processori Intel di 10a generazione Ice Lake (10 nanometri), a scelta tra il basico Intel i3-1005G1, il più performante Intel i5-1035G1, ed il top Intel i7-1065G7 affiancato da una GPU integrata Iris Pro.

Lo Slimbook da 15 pollici, invece, beneficia di una tastiera retroilluminata a RGB quale “tettuccio” per l’hardware computazionale, sempre all’insegna dei processori Intel di 10a generazione, ma Comet Lake (cioè a 14 nanometri), con la scelta tripartita che, in questo caso, sempre prevedendo un’opzione basica, una mediana, e una top, vede schierarsi in campo i chip Intel i3-10110, i5-10210 e i7-10510, con scheda grafica Intel UHD.

Animato da Linux, che in sede di configurazione può essere scelto quanto a distro preferita (Mint, OpenSuse, Manjaro, Kubuntu, Debian, Ubuntu/Ubuntu Mate), proprio grazie a Linux il portatile Slimbook Essential riesce ad ottenere qualcosa come 7 ore d’autonomia dalla batteria, pari a 49W/h.