XPS 13: in arrivo la nuova Developer Edition, con Linux Ubuntu e Intel di 10° gen

Il periodo di grande attivismo dell’americana DELL sembra destinato a proseguire ancora, nonostante le già avvenute presentazioni di computer per il gaming e per l’ufficio, visto che, ad IFA 2019, dovrebbero arrivare anche vari refresh nei portatili delle serie Inspiron e Vostro: nel frattempo, si inizia con la gamma di laptop ultrasottili XPS che, nella versione da 13 pollici, sposa Linux e migliora le prestazioni di calcolo.

XPS 13 Developer Edition è la nona emanazione dell’ultrabook in dotazione ai listini di Michael Dell e, lato software, si distingue per il ricorso all’ultima versione a lungo supporto di Ubuntu, la 18.04.3 (Bionic Beaver), con tutti gli aggiornamenti di sicurezza rilasciati da Febbraio, il nuovo kernel Linux 5.0, e diversi update in tema di driver grafici open source in grado di ampliare il novero delle componenti riconosciute.

A proposito, appunto, di hardware, il nuovo DELL XPS 13 Developer Edition, codice di prodotto 7390, potrà vantare, una volta spalancato, un display, InfinityEdge in quanto contenuto tra esili cornici, da 13 pollici cadenzati in risoluzione UltraHD. All’interno dello chassis, ai cui lati spiccano ben due porte Thunderbolt, l’elemento clou sarà costituito dagli appena presentati processori Intel Core di 10° generazione, Comet Lake, a basso consumo (serie U) e 14 nanometri, rappresentati (per ora solo) dal quadcore (da 1.60 a 4.20 GHz in TurboBoost) i5-10210U e dall’esacore (1.10/4.70 GHz) i7-10710U.

La RAM (LPDDR3) potrà spingersi sino a 16 GB massimi laddove, per la connettività, si potrà far conto sul potente modem a bassa latenza (e con ottimizzazione GameFast per videogiocare) Killer AX1650 di Rivet Networks che, nel caso specifico, garantirà il supporto al Wi-Fi 6 (con velocità massime di 2.4 Gbps), ed al Bluetooth 5.0.

Con la precedente incarnazione (9380) dell’XPS 13 Developer Edition, uscita a Gennaio, destinata a rimanere in commercio, il più recente modello appena presentato esordirà sul mercato a Settembre, oltre che in Europa e Canada, anche negli Stati Uniti, ove la versione base dello stesso sarà prezzata a 899 dollari.