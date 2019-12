Skullcandy Method ANC, auricolari in-ear con cancellazione attiva del rumore

Specialista del life style, soprattutto in ottica audio, mediante iconiche cuffie over ear, sino ad ora l’americana Skyllcandy non aveva attenzionato la problematica dell’isolamento dai rumori ambientali anche in un formato auricolare, ove pure è risultata attiva con gli ibridi Vert, gli accessibili Sesh, e gli anti cupertiniani Indy. Ora, dai laboratori di Park City, il colosso hi-tech dello Utah ha sanato anche questo vulnus, mettendo a listino i nuovi Skullcandy Method ANC.

I nuovi auricolari Skullcandy Method ANC risultano comodi da calzare, grazie al peso di appena 16.6 grammi, alle pareti magnetiche esterne, che ne consentono l’aggancio reciproco quando non in uso, ed ai gommini che – redatti nel gel proprietario FitFinTM – risultano funzionali a calzare efficacemente qualsias orecchio.

Tuttavia, per coloro che si cimentassero nello sport, e che già possono beneficiare di un’impermeabilità IPX4 contro pioggia o sudore, una cautela aggiuntiva viene fornita dall’integrazione di un localizzatore Bluetooth Tile, da chiamare in causa qualora uno o più unità Method ANC fuoriuscissero inavvertitamente dalla cavità auricolare.

Lungo il filo che li tiene collegati, gli auricolari Skullcandy Method ANC integrano un telecomando per gestire la musica, le telefonate (previo join con lo smartphone via Bluetooth 5.0), e l’assistente virtuale di riferimento: al loro interno, invece, sono inseriti driver da 9.2 mm, con frequenze coperte da 20Hz a 20KHz, e potenza sonora percepita da 101 +/-4 dB. La batteria presente a bordo degli auricolari Skullcandy Method ANC ne consente 6 ore di uso, facendo ricorso alla cancellazione attiva del rumore in dotazione ma, grazie alla ricarica rapida, è possibile guadagnare altre 2 ore extra di utilizzo dopo un rabbocco energetico di appena una decina di minuti.

Redatti nelle colorazioni Fearless Black e Deep Red, i nuovi Skullcandy Method ANC sono già disponibili all’acquisto, mediante alcuni negozi selezionati e, ovviamente, facendo riferimento allo store ufficiale del brand, a un prezzo di 99.99 euro.