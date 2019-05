Skullcandy Indy: nuovi (e più economici) auricolari true wireless rivali degli AirPods

L’americana Skullcandy Inc, specialista in accessoristica legata all’audio ed al lifestyle, ha presentato, per gli amanti della musica in mobilità, i discreti auricolari true wireless Skullcandy Indy, concepiti per introdurre il know how aziendale in tema di wireless in un supporto audio che offrisse all’utente tutta la libertà d’ascolto di cui necessitasse, ad un prezzo certo più accessibile dei capostipiti Apple AirPods (giunti alla seconda generazione).

Evoluzione dei passati Skullcandy Push, i nuovi arrivati sono dei leggeri (10.5 grammi) auricolari true wireless provvisti di certificazione IP55, necessaria ad assicurarne l’immunità al sudore, all’acqua, alla polvere, ed alla sporcizia: grazie alla tecnologia fonoassorbente di cui sono dotati, ed a cuscinetti in gel predisposti in confezione secondo tre diverse taglie, gli Skullcandy Indy si adattano bene all’orecchio e, in quanto in-ear, lo isolano discretamente dai rumori ambientali.

La presenza, all’esterno, dei controlli touch consente all’utente dei Skullcandy Indy di gestire facilmente l’ascolto, anche nella regolazione del volume, delle tracce musicali, mentre l’integrazione di un microfono con riduzione del rumore ne avalla l’uso anche per amministrare, in tandem (via Bluetooth di livello 5.0) con lo smartphone, le telefonate in arrivo.

L’autonomia degli auricolari true wireless Skullcandy Indy, dotati di driver da 6 mm con impedenza da 16 Ohm, è buona, sostanziabile in 4 ore di riproduzione musicale, senza interruzioni ed in alta qualità (range di frequenze compreso tra 20Hz e 20KHz, e pressione del suono pari a 95±3dB), ottenendo – all’insegna di un totale di 16 – altre 12 ore supplementari dal ricorso (nell’ambito di 3 ricariche complete) alla custodia protettiva (da 59.5 grammi), a sua volta caricabile via microUSB.

Attualmente, è possibile acquistare gli auricolari true wireless Skullcandy Indy, sul portale europeo del brand, ad un prezzo che si attesta sotto la soglia psicologica degli 80 euro (quindi a 79.99 euro) nella sola nuance nera. Tuttavia, è stato assicurato l’arrivo, nel corso dell’anno, anche di altre tonalità, che spaziano dal Moab al Mint, passando per il fantasioso Indigo Blue.