Skullcandy Sesh: auricolari true wireless semplici, resistenti ed economici

L’americana Skullcandy, nota sia per prodotti di lifestyle che per accessori audio, sempre contrassegnati dall’iconico teschio, tramite il suo responsabile di prodotto, Jeff Hutchings, ha alzato il sipario su un nuovo paio di auricolari in-ear totalmente wireless, gli Skullcandy Sesh, degno completamento (in senso low cost ed essenziale) della gamma “Truly Wireless”, già comprensiva degli Skullcandy Push e Indy.

Tecnicamente, gli auricolari Skullcandy Sesh puntano ad isolare dai rumori ambientali sia mediante il design fonoassorbente, che grazie ai gommini, messi a disposizione nelle classiche tre misure (piccola, media, grande), in modo da potersi adattare ad ogni forma d’orecchio, senza il pericolo che cadano, rompendosi, o vengano smarriti: in tal senso, il costruttore è a tal punto convinto dai propri mezzi, da proporre questo prodotto con la garanzia aggiuntiva “Fearless Use”, in base alla quale, perdendo una o più capsule auricolari, andando incontro ad una rottura (anche della custodia), subendo un furto, sarà possibile riacquistare il tutto con un forte sconto.

Leggeri ed utilizzabili anche sotto la pioggia o nel corso di prolungati allenamenti, visto che grazie alla certificazione IP55 non temono sudore né polvere, gli Skullcandy Sesh risultano anche facili da usare: una volta associati via Bluetooth allo smartphone, permettono di controllarne le chiamate (accettazione/chiusura), la musica (avanti/indietro tra le tracce, stop/play), regolandone anche il volume (su e giù), facendo anche ricorso all’assistente vocale (stante la presenza del microfono), il tutto premendo un unico pulsante fisico.

Oltre alla semplicità, anche l’autonomia è il pezzo forte dei nuovi auricolari true wireless Skullcandy Sesh, che – mediante le batterie interne – offrono 3 ore di funzionamento, potendo arrivare a 10 ore complessive, grazie alle ulteriori 7 ottenibili in virtù dei due cicli di ricarica offerti dalla custodia abbinata.

Previsti nelle colorazioni indaco (indigo), nero (fearless black), e rosso (deep red), gli Skullcandy Sesh arriveranno in commercio il 27 Agosto, al prezzo di 59.99 euro, presso il sito ufficiale del brand (sebbene sia probabile, forte delle passate esperienze, una successiva distribuzione anche tramite l’e-commerce Amazon).