Sennheiser IE 600: ufficiali gli auricolari per audiofili con zirconio stampato 3D

Messi da parte gli auricolari true wireless con ANC CX Plus True Wireless, Sennheiser (la cui divisione consumer è ora in dote alla svizzera Sonova Holdings AG esperta nella salute uditiva) ha annunciato un nuovo paio di auricolari, questa volta cablati che, rappresentati dai nuovi Sennheiser IE 600, si collocano a metà tra gli apripista IE 300 e i verticistici IE 900.

I leggeri (6 grammi a unità) auricolari Sennheiser IE 600 mettono una particolare cura della realizzazione, affinché, risultando praticamente nuovi dopo un lungo periodo di uso, suonino ancora come la prima volta: nel far ciò, per lo chassis, non impermeabile, adottano al posto dell’alluminio monoblocco fresato degli IE 900 un processo di stampa 3D applicato al materiale dello zirconio amorfo ZR01, simile al vetro per struttura atomica ma 3 volte più resistente alle flessioni e duro dell’acciaio, cui è stato applicato un rinnovato processo di trattamento che lo ha reso anche resistente all’usura da corrosione e ai graffi.

Le due unità degli auricolari Sennheiser IE 600 ospitano driver Trueresponder da 7 mm (4 a 46.500 Hz di risposta in frequenza, 18Ω di impedenza), a bassa distorsione (<0,06% a 1kHz/94dB in THD), ideali per le medie e alte frequenze, come quelle della voce, rese in modo limpido, con i bassi recuperati quanto a ottimizzazioni mediante una doppia camera di risonanza (una in meno degli IE 900) posta dietro i driver, con lo scopo di mascherare le risonanze.

L’isolamento passivo dai rumori, invece, è offerto dall’uso di gommini, disponibili in confezione in tre misure, nelle tipologie in silicone o (se si ha necessità di un’ulteriore comodità) memory foam.

Per la connessione, gli auricolari Sennheiser IE 600 sfruttano, incassati nello chassis per una questione di stabilità, connettori MMCX placcati in oro, cui si possono collegare cavi da 4.8 mm di spessore massimo: nel kit d’acquisto ve ne sono due (realizzati con rame privo di ossigeno) in dotazione, tra cui quello sbilanciato con jack da 3,5 mm e quello bilanciato con connettore più ampio, un Pentaconn da 4.4 mm (indicatissimi, ad esempio, per i lettori premium di Astell&Kern). Secondo i piani distributivi del brand, per acquistare i nuovi auricolari premium IE 600 occorrerà attendere, mettendo mano a una spesa di 699 euro, la Festa delle Donne, ovvero l’8 Marzo prossimo.