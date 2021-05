Sennheiser IE 900: ufficiali gli auricolari ultra-premium per audiofili

Con la vendita della propria divisione consumer agli svizzeri di Sonova quasi ultimata, Sennheiser si è concessa una sorta di canto del cigno, mettendo in campo un nuovo paio di auricolari ultra-premium cablati, ovvero i Sennheiser IE 900, in arrivo nel mese di Giugno, per la cifra di ben 1.299 euro.

Di tipo in-ear, gli auricolari Sennheiser IE 900 (4 grammi cadauno), degni avversari di analoghi modelli extralusso varati da Earsonics, Astell & Kern e Audeze, sono ricavati da blocchi di alluminio sottoposti, tramite macchine di precisione CNC, ad un processo di fresatura che ha lasciato all’esterno alcune nervature concentriche, cui il brand non ha rinunciato attraverso un classico processo di lucidatura: l’interno ospita un sistema a tre camere di assorbimento, ciascuna con un risuonatore di Helmholtz, in modo da non attenuare i suoni alti nelle circostanze in cui si tenga basso il volume.

Non mancano, in ciascuna unità, dei driver da 7 mm, gli Extra Wide Band X3R, capaci di supportare frequenze (da 5 ai 48.000 Hz) superiori a quelle udibili dall’orecchio umano, con 16 oHm di impedenza, che, grazie allo smorzamento offerto dalle nuove pellicole a membrana, consente di vantare una massima pressione sonora (a 1 kHz/1 Vrms) da 123 decibel, e riduce allo 0,05%, a 1 kHz/94 dB, la distorsione armonica totale (THD).

La ricca dotazione degli auricolari cablati Sennheiser IE 900 comprende, all’interno della confezione d’acquisto, un set di 6 eartips, utili anche per l’isolamento passivo dai rumori ambientali, di cui una parte, in 3 misure, in memory foam, ed un’altra parte, sempre in 3 misure differenti, in gel siliconico, in modo da soddisfare le esigenze di comfort d qualsiasi tipo di orecchio. Non mancano nemmeno i cavi (125 cm), collegabili mediante il connettore MMCX.

A tal proposito, Sennheiser ne ha previsto uno placcato in oro con spina da 3.5 mm e, per il collegamento agli apparecchi più professionali, due sbilanciati, con spine rispettivamente da 2,5 e 4,4 mm: il tutto compreso in una morbida custodia a cerniera.