Sennheiser rende ufficiali gli auricolari CX Plus True Wireless con ANC

Dopo una breve comparsata su Amazon, per una (forse) precipitosa pubblicazione anzitempo della relativa landing page, sono stati svelati ufficialmente i nuovi auricolari CX Plus True Wireless del marchio tedesco Sennheiser , in vendita dal prossimo 28 Settembre al prezzo (in Germania) di 159.90 euro nelle colorazioni bianco o nero.

Posti un gradino sotto i top gamma Momentum True Wireless 2, i Sennheiser CX Plus True Wireless sono ergonomici auricolari in-ear con gommini siliconici in 4 misure differenti, impermeabili secondo la certificazione IPX4 contro sudore e gocce di pioggia, con due microfoni per unità in modo che possano essere usati ambedue anche singolarmente (oltre che assieme), e da consentire la cancellazione attiva del rumore.

Quest’ultima è beneficiata anche dalla modalità di ascolto Transparent Hearing che permette di lasciar passare i suoni ambientali, per una questione di sicurezza, magari quando ci si allena a bordo strada o è necessario sentire le comunicazioni in stazione: l’esterno degli auricolari Sennheiser CX Plus True Wireless comprende superfici idonee a supportare i comandi touch, con cui gestire le telefonate, la musica, e il ricorso all’assistente virtuale del proprio telefono, che possono essere personalizzati via app mobile Sennheiser Smart Control, che permette anche di regolare l’equalizzatore.

Provvisti di driver dinamici TrueResponse da 7 mm con risposta in frequenza da 100 Hz a 10 kHz, accreditati di bassi potenti, alti nitidi, e medi naturali, gli auricolari Sennheiser CX Plus True Wireless sono attrezzati per il Bluetooth 5.2 con supporto ai codec (AAC, aptX anche adattivo, e SBC) e non mancano di funzionalità smart. Tra queste spicca l’accendersi appena estratti e il mettersi a riposo appena riposti nella custodia, e la Smart Pause che stoppa la musica quando sono estratti dalle orecchie, per riavviarla quando sono rimessi in sede.

Le batterie, da 55 mAh in ogni auricolare, assicurano – ad ANC spenta, dopo 1.5 ore per la ricarica completa – 8 ore di autonomia, che la custodia, provvista di una batteria da 400-420 mAh caricabile via Type-C, porta a un totale di 24 ore, consentendo in ogni caso di sfruttare la ricarica rapida (1 ora di riproduzione dopo 10 minuti di carica).