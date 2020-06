A&futura SE200: ufficiale da Astell & Kern il player premium con multi DAC

Ad appena pochi mesi di distanza dall’ultimo modello, ma a due anni di intervallo dall’ufficializzazione del predecessore, la sudcoreana Astell & Kern ha presentato un nuovo riproduttore musicale extralusso, in veste di A&futura SE200, con la premiata tecnologia proprietaria basata su un approccio multi DAC.

Il nuovo A&futura SE200 esibisce un formato pocket molto compatto (76.9 x 132 x 15.8 mm), con un peso, pari a 274 grammi, dovuto in gran parte alla scelta di implementare uno chassis interamente in metallo (alluminio) con finitura Moon Silver, al cui interno la batteria, da 3.700 mAh, caricabile in 2 ore e mezza, si occupa di erogare un’autonomia che oscilla tra le 10 e le 14 ore, a seconda che si utilizzi (come desumibile dal LED colorato attorno alla rotellina del volume) il convertitore di segnale digitale-analogico AKM AK4499EQ, o i due DAC gemelli ESS ES9068AS (ognuno dei quali messo a presidio di un canale, con frequenze campionate sino a 384 kHz a 32-bit).

Sempre nell’ottica della qualità audio, oltre al summenzionato sistema multi DAC, risultano implementati diversi filtri sul convertitore, due differenti circuiti d’amplificazione (uno per DAC), col suono di ogni canale che evita anche la minima distorsione separandolo in modalità sbilanciata (verso il jack da 3.5 mm) e bilanciata (verso il doppio jack da 2.5 mm a 4 pin).

Centro nevralgico del lettore audio A&futura SE200, connesso a internet in Wi-Fi n monobanda, ed alle cuffie senza fili tramite il Bluetooth 4.2 (con codec aptX HD e profili con AVRCP /A2DP), dietro il display da 5 pollici sensibile al tocco e risoluto a 720 x 1080 pixel, è un processore octacore, che stocca e gestisce i file audio (nei più diffusi formati, tra cui Mp3, WMA, Flac, OGG, etc) su uno storage da 256 GB (di tipo Nand, espandibile via microSD di altri 1 TB).

In procinto di essere distribuito anche in Italia, grazie ad Audiogamma, il lettore audio multi DAC A&futura SE200 di Astell & Kern è prezzato sul sito ufficiale del brand, a 1.799 dollari, cifra che non gli ha impedito di finire immediatamente “sold out”, a pochi giorni dall’esordio sul mercato.