A&norma SR25: da Astell&Kern il riproduttore musicale premium con Android Pie

Nonostante capiti sempre più spesso di utilizzare il proprio smartphone per ascoltare la musica, gli audiofili più accaniti continuano a prediligere device appositi, come il riproduttore audio dedicato SR25 appena inserito nella gamma A&norma dal brand sudcoreano Astell&Kern quale erede del precedente SR15, e collega di listino dell’SA700.

A&norma SR25 è un piccolo “mattoncino” in alluminio (63.5 x 108.3 x 16.1 mm, per 178 grammi) sormontato frontalmente da un obliquo display da 3.6 pollici, risoluto a 720 x 1280 pixel: dietro quest’ultimo si cela un processore quadcore, che affida la conversione da analogico a digitale al doppio DAC Cirrus Logic CS43198 che opera secondo elevate frequenze di campionamento (384 kHz/32-bit), e gestisce la riproduzione di vari formati audio (APE, MQA, AAC, FLAC, ALAC, AIFF, DSF, WAV, WMA, MP3, OGGDFF) oltre che di file sonori ad elevata risoluzione (come i DSD64 e, senza passare per il campionamento PCM con perdita di qualità, anche i DSD128 ed i DSD256).

Sempre proseguendo nel novero delle specifiche attinenti al segmento elaborativo logico dell’A&norma SR25, lo storage interno, di tipo NAND, ammonta a 64 GB, ma può essere espanso sino ad ulteriori 512 GB via microSD.

Dotato di Bluetooth 4.2 (con i profili AVRCP, LDAC, A2DP, e aptX HD), il riproduttore musicale A&norma SR25 si connette alla rete internet via Wi-Fi n in modo da consentire, ad Android Pie con integrazione della piattaforma Open APP Service, di installare gli streaming preferiti dall’utente, che – altresì – potrà acquisire altri contenuti musicali anche dalla porta microUSB Type-C usata anche per caricare, in 2 ore e mezza, la batteria da 3.150 mAh, capace di assicurare 21 ore di autonomia, tenendo il volume a metà, senza usare l’equalizzatore, e col display spento.

Attualmente il riproduttore musicale A&norma SR25 è in commercio negli USA, al prezzo di 699 dollari, mentre non è ancora noto il listino ufficiale italiano, predisposto dal celebre distributore Audiogamma.