Ufficiali gli smart speaker di Ambrane e Digitek e il lettore hi-res di Astell&Ken

In pieno Cyber Monday, occasione utile per l’acquisto dei regali destinati (anche) alle festività natalizie (Epifania compresa), si moltiplicano le presentazioni di device hardware, afferenti ad alcune categorie ben attenzionate dai produttori come quelle degli speaker smart, e dei lettori musicali.

L’indiana Ambrane, focalizzata su powerbank ed accessori hi-tech, ha ampliato il suo portafoglio prodotti con lo smart speaker Infinity 5W BT47 (1.999 rupie, o 25 euro) che, per dimensioni, peso e forma, si presta ad un agevole uso all’aria aperta, tanto che beneficia della certificazione IPX6, per l’immunità a polvere e contatto con l’acqua.

Provvisto di un modem per il Bluetooth 5.0, onde collegarsi sino a 10 metri di distanza alla propria fonte audio, smartphone, notebook, o stereo digitale che sia, implementa driver performanti cui si deve un’emissione sonora da 5 W: grazie alla facoltà di associare due prodotti similari dello stesso modello, lo smart speaker Ambrane Infinity 5W BT47, eroga un suono stereofonico, consentendo di sincronizzare due emissioni sonore.

Avvolto da un tessuto, nero come lo chassis in plastica, l’Infinity 5W BT47 può essere usato anche per gestire le chiamate in vivavoce, in quanto equipaggiato con un microfono: facendo affidamento su una batteria da 1.200 mAh, è in grado di offrire 4 ore continuative di ascolto musicale.

Dopo la neckband DBE-021, il colosso indiano dell’elettronica di consumo, Digitek, amplia la gamma di smart speaker DBS 00 col modello DBS 008 Super Bass Bluetooth (749 rupie, o circa 9.50 euro) che, pur a fronte di una batteria da 800 mAh (caricabile in 3 ore), resasi necessaria per consentire un layout palmare, riesce a oltrepassare le 7 ore di ascolto musicale, e le 4 ore di chiamate (sfiorando le 5), in quanto provvisto di un microfono ad esse dedicato.

Corredato da un supporto a vite che ne consente la messa in sicurezza durante i viaggi o nell’uso all’aperto, lo smart speaker DBS 008 Super Bass Bluetooth offre un’emissione sonora da 6 W alle fonti audio cui è abilitato, annoverando tra queste ultime la Radio FM, ma anche i device Bluetooth (5.0 con profilo EDR), e tutto quanto può essere connesso agli ingressi AUX ed USB.

Di altro livello, essendo focalizzato sulla musica ad alta risoluzione, è il player musicale SA700 della sudcoreana Astell&Kern. Quest’ultimo, simile per dimensioni (59.1 x 115.9 x 16.5 mm) ad un lettore mp3, dal quale diverge per il peso (303 grammi), dietro il touchscreen HD dorsale da 4.1 pollici, nasconde un processore quadcore con 128 GB di archiviazione espandibile ancorché – in tema di contenuti – il supporto all’Open APP Service gli consenta d’installare applicazioni androidiane tra cui Amazon Audible ed Amazon Music, Spotify, Apple Music, Tidal, Deezer, Last.fm, Pandora, TuneIn, e SoundCloud.

Con un’autonomia di 8.5 ore, affidata alla batteria da 3.150 mAh, incaricata di energizzare anche il Bluetooth 4.2 ed il Wi-Fi n monobanda, l’SA700 di Astell&Kern provvede alla conversione digital-analogica mediante due DAC AKM AK4492ECB, con campionamento a 384 kHz/32-bit, interfacciati con le uscite da 3.5 (con impedenza a 1.8 ohm) e 2.5 mm (da 1.9 ohm). Attualmente il prodotto ha fatto il suo esordio nel Regno Unito, a 1.295 sterline, ma non è noto se l’importatore italiano Audiogamma ne osserverà la conversione a 1.500 euro.