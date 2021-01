Sennheiser IE 300: al CES 2021 gli auricolari premium per audiofili

Al CES 2021 virtuale di Las Vegas, la grande abbondanza anche di auricolari senza fili, tra cui i modelli di Belkin e Meizu, conferma il grande successo di questo formato earable, nel quale, con un prodotto in verità ibrido, ma di sicuro appeal premium, si è cimentata anche la teutonica Sennheiser, che per l’occasione ha “tirato fuori dal cilindro” i nuovi e sorprendenti auricolari SennheiserIE 300.

I Sennheiser IE 300 puntano forte sulla qualità sonora, attraverso una riprogettazione dei driver Extra Wide Band da 7 mm, che garantiscono una risposta in frequenza sino a 20kHz partendo da un valore minimale di appena 6 Hz, praticamente inudibile dal comune orecchio umano.

L’abbinamento anche di aggiornate camere acustiche di Helmholtz e di rinnovate membrane, invece, portano in dote una riduzione delle distorsioni armoniche nell’orecchio (quantificate in un valore dello 0,08% di THD su 1 kHz, con 94 decibel come rapporto segnale-rumore), per un suono che quindi appare naturale anche ai volumi o nelle frequenze più alte, in omaggio ai “palati” più raffinati dei veri audiofili.

Gli auricolari Sennheiser IE 300 implementano, inoltre, il connettore MMCX: in ragione di quest’ultimo, sono collegati a un cavo, rinforzato in para-aramide, lungo un metro, con ganci ergonomici che si agganciano alle orecchie, liberate dallo stress del formato in-ear stante l’adozione di un set di gommini (siliconici o in memory foam) di varie misure, e con jack finale da 3.5 mm. Volendo, però, è possibile usare lo stesso connettore per sostituire il cavo (magari con un compatibile Shure RMCE-BT2), prolungando il ciclo di vita del prodotto, o per farne a meno, rendendo il prodotto true wireless.

Secondo quanto comunicato dal brand teutonico, gli auricolari premium Sennheiser IE 300 saranno commercializzati entro il primo trimestre del 2021, indicativamente a Marzo, al prezzo di 299 euro: volendo, ma con acquisti opzionali a parte, sarà possibile comprare anche dei cavi simmetrici aggiuntivi con jack da 4.4 o 2.5 mm.