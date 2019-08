Sefree Apollo: in arrivo l’all-in-one "economico" per creativi, designer e progettisti

Una delle creazioni informatiche più interessanti degli ultimi tempi è senza dubbio ascrivibile a Microsoft, con l’azienda di Redmond che, a favore di progettisti e creativi, quasi un anno fa, dopo gli esordi targati 2016, ha messo in commercio l’innovativo all-in-one Surface Studio 2, purtroppo proposto ad un prezzo commisurato a un prodotto destinato a un target molto particolare dalle alte aspettative.

Col tempo, non sono mancati dei tentativi di offrire qualcosa di simile a prezzi più accessibili, in chiave Windows, o giocando la carta del più conveniente sistema operativo Linux o ChromeOS: da oggi, però, vi è una nuova alternativa, quanto meno annunciata, in veste di Sefree Apollo, proposto dal gruppo di lavoro Sefree del brand Ogadget.

Il nuovo terminale si presenta con una cerniera roteabile tra i 95 ed i 15 gradi, chiamata “Zero-Gravity Hinge” proprio come quella in auge nei rivali blasonati di Redmond, capace di mettere in piano il display panoramico (16:9), un pannello 4K da 60 Hz, in modo che, sfruttandone la sensibilità al tocco, si possa scrivere, prendere appunti o, meglio ancora, disegnare, beneficiando – a scelta – del modello con 24 o di quello con 32 pollici di diagonale. Collegato al display, non mancherà la canonica webcam frontale per le videoconferenze di cui, però, non è confermato l’eventuale supporto all’autenticazione Windows Hello né, tantomeno, precisata la risoluzione.

Il corpo del computer, invece, è sito nella compatta base di appoggio, dietro la quale sono riscontrabili varie porte, tra cui quattro USB 3.0, una HDMI per connettere proiettori o schermi esterni, ed una RJ45 per collegare il tutto a una rete Ethernet LAN cablata: l’alimentazione, in questo caso, viene ottenuta tramite un’apposita porta, e non tenendo impegnata una delle summenzionate USB.

All’interno dello chassis, l’utente potrà scegliere tra un processore di fascia media, come Intel Core i5-8350, o uno di fascia più alta, quale l’i7-8550U laddove, in tema di scheda grafica, la scelta ricadrà tra una GPU integrata, o una dedicata Nvidia GeForce GTX 1050 Ti (provvista di 4 GB di memoria propria).

La RAM potrà spingersi sino a 32 GB, con lo storage – invece – che, suddiviso tra porzione meccanica e a stato solido, potrà arrivare a contare, rispettivamente 2 TB e 512 GB massimi. Secondo l’azienda, l’all-in-one Sefree Apollo dovrebbe arrivare in crowdfunding entro la fine dell’anno in corso, con la variante i5 proposta a 1.549 dollari per il 24 pollici ed a 2.049 per il 32”, e la variante i7 listata a 1.699 per la versione compatta ed a 2.199 dollari per quella più grande.