Redmi Smart TV X43: ufficiale la nuova tv intelligente 4K con Dolby Atmos

Nello stesso evento col quale ha presentato in India gli smartphone Note 11 Series e la Smart Band Pro, il marchio cinese Redmi, costola di Xiaomi, ha annunciato anche una nuova smart tv 4K, la Redmi Smart TV X43, disponibile all’acquisto (per 28.999 rupie, 338 euro) in tonalità black dal 16 Febbraio presso Amazon India e l’e-commerce ufficiale Mi.com.

La Redmi Smart TV X43 adotta, tra esili cornici, un pannello da 43 pollici risoluto in 4K a 3.840 × 2.160 pixel, con 178° come angolo di visione e supporto all’HDR (HDR10/10+/Dolby Vision/HLG): il motore Vivid Picture Engine assicura una realistica resa dei colori regolando dinamicamente parametri come nitidezza, colore, luminosità e contrasto, mentre il wide color gamut si esplica in un 85% per la scala cromatica NTSC e in un 92% per quella DCI-P3. Non manca il Reality Flow (MEMC) che, via frame simulati intermedi, migliora la fluidità riducendo la sfocatura nei giochi e durante gli sport.

Lato audio, sono presenti due speaker stereo da 15w cadauno, per un totale di 30 watt, con predisposizione per il Dolby Atmos, il DTS Virtual:X, il DTS-HD e, per “un’esperienza audio unica e coinvolgente che ti fa sentire come se fossi dentro la storia“, il passthrough eARC Dolby Atmos in favore di ricevitori audio, speaker e soundbar esterni.

A coordinare le elaborazioni in tema video-audio bada, nella Redmi Smart TV X43, un processore quad-core Mediatek, l’MT9611 (A55) abbinato a una scheda grafica Mali G52 MP2, che può contare su 2 GB di RAM e 16 GB di storage, sul quale alloggia il sistema operativo Android TV a base 10 (con Play Store, Chromecast, Assistant) cui l’interfaccia PatchWall 4 regala un parental control, suggerimenti intelligenti, l’integrazione di IMDB (voti, trame e classificazione dei film), i canali live, la ricerca universale tra i contenuti di oltre 30 partner, l’integrazione dell’app Mi Home App per gestire anche la domotica IoT compatibile, e varie feature smart (Quick Wake per il risveglio in meno di 5 secondi, Quick Mute toccando due volte la riduzione del volume sul telecomando, Quick Settings tenendo premuta la scorciatoia PatchWall).

Controllabile via comandi vocali e tramite il telecomando con pulsanti di richiamo rapido per Assistant e per i servizi di Prime Video e Netflix, la Redmi Smart TV X43 annovera le connettività Bluetooth 5.0 e Wi-Fi dual band, oltre a diverse porte, tra cui un RJ45 per l’Ethernet, un ingresso AV, una porta ottica, un jack da 3.5 mm, un paio di USB e tre HDMI 2.1 (con eARC e auto-abbassamento della latenza ALLM a 5 ms per giocare in 4K@60fps).