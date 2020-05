Realme TV: finalmente ufficiale la smart TV di BBK con Android TV e HDR

Assieme agli auricolari Realme Buds Air Neo, ed al wearable Realme Watch, lo spin-off low cost di Oppo ha presentato anche il pezzo forte del suo evento streaming odierno, rappresentato dalla Realme TV, disponibile in commercio tra qualche giorno, ovvero ai principi di giugno, con un prezzo legato alla diagonale dello schermo.

Realme TV è prevista con display IPS (178° di angolo visuale), sia nella diagonale da 43 pollici (21.999 rupie, o 266 euro), redatta in FullHD (con 400 nits di luminosità e supporto all’HDR10/HLG) che in quella da 32 pollici (12.999 rupie, o 157 euro), allestita nel semplice HD: in ambedue i casi la qualità visuale sarà migliorata, quanto a contrasto, colore, nitidezza, e luminosità, dalla tecnologia del Chroma Boost Picture Engine. Lato audio, sul basso, risulta implementata una soluzione quad con Dolby Atmos da 24W totali, formata – ai lati – da due speaker da 12W, preamplificati (MS12B) e accompagnati da altrettanti tweeter.

All’interno del telaio, la Realme TV vede ai timoni di comando un processore quadcore MediaTek (con core Cortex A53) da 1.1 GHz di clock frequency, supportato dalla scheda grafica Mali-470 MP3 (con vari codec avallati, tra cui H.264, MPEG1/2/4, e H.263).

Passando al segmento delle memorie, la RAM (2133 MHz) arriva a 1 GB, mentre lo storage si spinge sino ad 8 GB, sui quali trova ospitalità Android TV a base Pie 9.0, con tanto di Chromecast e Assistant: le principali applicazioni di streaming, tra cui Netflix, YouTube e Amazon Prima Video, sono accessibili già dal telecomando, laddove per le altre è possibile ricorrere al Play Store.

Capace di acquisire contenuti dal sintonizzatore per il digitale terrestre, DVB-T2, la Realme TV, naturalmente con modem per il Bluetooth ed il Wi-Fi n (monobanda), non si fa mancare la possibilità di attingere alle periferiche esterne, mediante l’ingesso digitale S/PDIF, un paio di USB, e un terzetto di HDMI.