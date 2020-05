Realme Watch: ufficiale lo sportwatch glamour con saturazione dell’ossigeno

Nell’atteso evento Realme andato in onda via streaming in Cina e India, il CEO di Realme India, Madhav Sheth, dopo gli auricolari Realme Buds Air Neo, ha sfoggiato il nuovo wearable da polso, ovvero il Realme Watch, altamente personalizzabile dal punto di vista estetico.

Realme Watch ha una forma squadrata, con angoli arrotondati e un design che ricorda gli Apple Watch: il pannello visuale, da 1.4 pollici, è un TFT da 320×320 pixel, con ottima densità d’immagine (323 PPI), ben leggibile all’aperto (480 nits), protetto da un vetro Gorilla Glass 3 leggermente curvo lungo i bordi (2.5D). Secondo l’azienda, sarà possibile personalizzarlo con le 12 watchfaces, analogiche e digitali, pre-installate, con oltre 100 altre scaricabili via OTA, all’insegna di una personalizzazione che potrà contare anche su cinturini in 4 diverse colorazioni (viola, verde militare, rosso, e nero).

Sul dorso dello chassis, impermeabile (IP68), è presente un cardiofrequenzimetro ottico (cioè PPG) di Goodix che, attrezzato per la misurazione 24/h della frequenza cardiaca, vanta una precisione prossima ai dispositivi medici, ed è in grado anche di rilevare la saturazione dell’ossigeno nel sangue (SpO2), al pari di alcuni pregiati rivali di Honor.

Connesso via Bluetooth con lo smartphone, ne riceve le notifiche smart (rifiutando anche le chiamate), ne controlla la fotocamera e la gestione della musica e, in più, dispone dello smart unlock, che sblocca lo smartphone associato quando nei pressi dello stesso: ovviamente, non manca il tracking sportivo, col supporto a 14 modalità sportive (yoga, ellittica, cricket, allenamenti aerobici, corsa indoor, ciclismo, camminata, ping-ping, badminton, cyclette, corsa outdoor, camminata, basket, allenamenti di resistenza).

Per l’acquisto dello smartwatch Realme Watch, occorrerà attendere sino al prossimo 5 Luglio, quando il wearable del gruppo BBK Electronics sarà in vendita, presso Realme.com e Flipkart, al prezzo di 3.999 rupie, ovvero di circa 48 euro nostrani, secondo il cambio attuale.