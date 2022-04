Realme Smart TV X: ufficiale la nuova televisione intelligente con FullHD e Android TV 11

In occasione del lancio, in India, dei già noti Realme GT Neo 3 (smartphone), Realme Q2s (auricolari true wireless) e Realme Pad Mini (tablet compatto), il brand cinese del gruppo BBK ha annunciato anche la Realme Smart TV X, presto disponibile all’acquisto in colorazione nera e con Android TV 11 a bordo.

Il nuovo apparecchio televisivo, che Realme ha chiamato a competere col recentissimo rivale Xiaomi smart 5A, ha cornici molto strette (bezel less: 5.76 mm) su 3 dei 4 lati, col bordo inferiore appena più spesso per l’output sonoro, affidato a 4 speaker, da 24 W, predisposto per il Dolby Audio. L’area visiva è rappresentata da un pannello LCD da 40 o 43 pollici, risoluto in FullHD (1920 × 1080 pixel), con retroilluminazione diretta a LED, che assicura su tutto il panello LCD una luminosità uniforme.

Caratterizzata dal supporto all’alta gamma dinamica dell’HDR negli standard HLG e HDR 10, la Realme Smart TV X si avvale del Picture Engine “Chroma Boost” per migliorare diversi parametri delle immagini, tra cui contrasto, colore, luminosità, e nitidezza.

All’interno della Realme Smart TV X, la componentistica elaborativa contempla un processore targato Mediatek, provvisto di 4 core Cortex-A55, affiancato da una scheda grafica del 2018, la ARM Mali-G31 MP2: la RAM ammonta a 1 GB, ed anche lo storage, con i suoi 8 GB di capienza, non si discosta troppo dalla media dell’hardware di settore. L’insieme è sufficiente a far girare, come accennato, Android TV a base 11, con in dote vari benefits.

Tra questi, figura (tramite un pulsante sul telecomando) il supporto ai comandi vocali verso Assistant, il mirroring dei contenuti da smartphone e PC via Chromecast, e l’accesso alle applicazioni scaricabili dal Google Play Store. Secondo quanto comunicato dal costruttore, le vendite della nuova Smart TV X partiranno dal prossimo Maggio, secondo un calendario che propone l’esordio del modello da 100 cm, ovvero da 40 pollici, il 4 Maggio al prezzo di 22.999 rupie, circa 285 euro, mentre il modello da 108 cm, ovvero da 43 pollici, arriverà sul mercato appena un giorno dopo, il 5 Maggio, venendo prezzato alla cifra di 25.999 rupie, pari a pressappoco 322 euro.