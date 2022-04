Xiaomi presenta la low cost Smart TV 5A e l’avveniristica tv Xiaomi OLED Vision

Nel corso di un evento tenutosi in India per presentare anche il tablet Xiaomi Pad 5 e il top gamma Xiaomi 12 Pro, il brand cinese ha presentato anche due nuove smart TV, tra cui l’economica Xiaomi Smart TV 5A e la suggestiva ed evoluta Xiaomi OLED Vision.

La Xiaomi Smart TV 5A ha un corpo metallico con cornici molto contenute e, sulla base, due piedini distanziati: l’area visiva dipende dalla diagonale. Nel modello da 32 pollici ci s’imbatte nell’HD Ready (1.366 × 768 pixel), mentre nei modelli da 40 e 43 pollici vi è il FullHD (1.920 x 1.080 pixel). L’angolo visuale è sempre di 178°, ed anche il refresh rate rimane da 60 Hz su tutti i tagli.

Anche l’audio dipende in un certo senso dalle dimensioni. Tutti i modelli beneficiano del supporto agli standard Dolby Audio e DTS:X | DTS Virtual:X, tranne il modello piccolo da 32”, che fa a meno del DTS:X. L’output sonoro è affidato a uno speaker solo, da 20 watt nel modello piccolo, e da 24 watt nei due modelli più grandi, da 40 e 43”. A coordinare l’hardware è presente un processore con 4 core Cortex A55 coadiuvato da una scheda grafica Mali-G31 MP2: lo storage è da 8 GB, mentre la RAM è da 1.5 GB su tutti i modelli tranne che in quello piccolo, dove scende a 1 GB.

Lo spazio è comunque adeguato per il sistema operativo, Android TV a base 11, rivestita dall’interfaccia proprietaria PatchWall, con 300 canali live gratuiti, una modalità bambino, e la ricerca universale mediante il database IMDb. Le porte sul retro della Xiaomi Smart TV 5A, comunque attrezzata per il Bluetooth 5.0 e il Wi-Fi dual band, prevedono l’ingresso AV per l’antenna, il jack da 3.5 mm per le cuffie, un paio di HDMI 2.0 (con ALLM e, su una delle due, l’ARC), un ingresso ottico, e una porta RJ45 per l’Ethernet. I prezzi, dal 19 Maggio, prevedono 15.999 rupie (197 euro) per il 32”, 22.999 rupie (283 euro) per il 40”, 25.999 rupie (320 euro) per il 43”.

La Xiaomi OLED Vision è una delle smart TV più sottili di sempre, con un profilo di 4.6 mm. Di base, monta per il display True 10-bit risoluto in 4K (3840 × 2160 pixel) da 55” dei pannelli appunto autoilluminati, estesi sul 97% di screen-to-body, con 1500000:1 di contrasto, supporto all’alta gamma dinamica (HDR10+ e Dolby Vision IQ),, 98.5% sul color gamut DCI-P3, e 60 Hz di refresh rate: non mancano la tecnologia di fluidificazione dei video con bassi frame-rate, qui nota come Reality Flow, la certificazione IMAX Enhanced e il contributo del Vivid Picture Engine di 2a generazione. Sul versante del suono, il costruttore ha vantato la presenza di 4 driver attivi e altrettanti passivi, con un altoparlante, dalla cavità di 1.4 litri, dalla potenza di 30 watt, beneficiato dal supporto al DTS:X.

Animato lato software sempre dall’interfaccia PatchWall, la OLED Vision TV di Xiaomi propone come motore un processore con 4 core Cortex A73 sostenuti nelle elaborazioni da 3 GB di RAM e da 32 GB per lo storage. Nel modello in questione è previsto il Wi-Fi 6 e il Bluetooth 5.0 mentre, quanto a porte, figurano un jack da 3.5 mm, una Ethernet, una AV, un paio di USB e un terzetto di HDMI 2.1. Il prezzo, ovviamente, sale e di molto, attestandosi sui 1.110 euro circa (89.999 rupie).