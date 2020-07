OneGX1: da One Netbook il mini portatile che diventa una Nintendo Switch

Attiva da tempo nel ramo dei computer ultracompatti, cui ha dedicato nel 2018 l’One Mix Yoga e, nel 2019, l’One Mix 2S, la cinese One Netbook ha annunciato il loro degno erede rappresentato dal nuovo OneGX1 che, pur avendo la potenza di un desktop replacement, si pone come consolle portable semi-palmare.

Simile nel design ad un notebook Alienware Area 51m di DELL, seppur estremamente rimpicciolito (173 x 136 x 21 mm, per 620 grammi), l’One Netbook OneGX1 adotta uno chassis in alluminio serie 6.000 con lavorazione CNC che, aperto, palesa un display LCD IPS da 7 pollici, realizzato da Sharp con il supporto a 10 tocchi contemporanei e una risoluzione FullHD+ (pari a 1920 x 1200 pixel): l’interazione, oltre che col summenzionato touchscreen, è garantita dalla tastiera QWERTY, retroilluminata RGB, e dalla possibilità di agganciare, sui lati corti, due controller (venduti a parte, per 45.99 dollari) in stile Nintendo Switch.

A livello di specifiche vere e proprie, l’One Netbook OneGX1 propone un processore di 10a generazione, Amber Lake, in veste di quadcore (da 1 a 4 GHz in Turbo Boost) Intel Core i5-10210Y, realizzato a 14 nanometri e a basso consumo energetico (9W di TDP), ovviamente provvisto di grafica integrata Intel UHD da 300 MHz. Le configurazioni, solo Wi-Fi ax/6 (e Bluetooth 4.2) o con l’opzione per il 4 o il 5G, prevedono (saldati) da 8 a 16 GB di RAM (LPDDR3), e da 256 a 512 GB di storage SSD PCIe NVMe.

In seguito, a tale configurazione, valida per giocare a titoli poco esigenti, con quelli tripla A relegati al ricorso al cloud gaming di Stadia o GeForce Now, verrà affiancata anche una più prestante che, basata sui processori Tiger Lake, potrà beneficiare di schede grafiche integrate più potenti.

Completano il novero delle specifiche dell’attuale One Netbook OneGX1, acquistabile secondo un range di prezzi che va da 839 a 1318 dollari, la dotazione delle porte, con una microHDMI, un jack combo per cuffie e microfono, un lettore di schedine microSD, una USB 3.0 Type-A, ed una Type-C: la batteria, da ben 12.000 mAh di capienza energetica, beneficia della ricarica rapida Power Delivery 2.0.