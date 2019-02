One Netbook One Mix 2S, netbook ultracompatto con Windows 10 e scanner per le impronte digitali

Era almeno dal 2016, quando vennero commercializzati il Toshiba Satellite Click Mini ed il Vido W10 Elite, che non si sentiva parlare con una certa frequenza di netbook, la cui bolla mediatica era ormai esplosa dal 2012. Passato il 2017 con il GPD Pocket che, più che altro, rientrava nella fattispecie degli ultra mobile PC, qualcosa ha iniziato a cambiare l’anno scorso, con l’arrivo dell’Acer Chromebook 11 C771 (che però non montava Windows) e dell’One Netbook One Mix Yoga, che – da qualche giorno – ha un degno erede nell’One Netbook One Mix 2S.

Il nuovo One Netbook One Mix 2S, con le sue dimensioni mignon (182 x 110 x 17 mm, per 518 grammi), sembra quasi un MacBook miniaturizzato: realizzato con una buona qualità costruttiva, dovuta all’impiego di alluminio con lavorazione CNC, può trasformarsi anche in tablet o blocco per gli appunti, grazie alla cerniera che ruota di 360°, ed all’impiego di un display touch da 7 pollici con IPS e risoluzione pari a 1920 X 1200 pixel, attrezzato (tramite digitalizzatore) a supportare un opzionale pennino capacitivo (2.048 livelli di pressione riconosciuti).

La sezione dedicata alla digitazione dei testi, munita di un pad direzionale in stile ThinkPad, appare un po’ troppo piccola ma, nel complesso, è ben incavata, in modo che i tasti non premano sul display a dispositivo richiuso: ottima la dotazione di porte che, di lato, prevede un combo jack da 3.5 mm per cuffie e microfono, uno slot microSD per espandere lo storage, basato su un SSD PCIe da 256 GB, una microHDMI, e ben due USB 3.0, di cui una Type-C sfruttabile anche per la ricarica dell’One Netbook One Mix 2S.

All’interno, il nuovo netbook propone un processore dual core (Turbo Boost a 3.4 GHz) di 8° generazione, formato dall’Intel Core M3-8100Y, qui provvisto di una scheda grafica integrata Intel HD GRAFICS 615, ed abbinato a 3 GB di RAM (DDR3). La batteria, da 6.500 mAh, ed il sistema operativo, Windows 10 Home, assicurano 3 o 4 ore di autonomia con un uso medio e le connettività – Bluetooth 4.0 e Wi-Fi ac dual band – attivate, per navigare o per connettere accessori esterni (es. una tastiera più grande, con relativo mouse).

Dotato anche di un sensore biometrico, lo scanner d’impronte digitali (sotto il pad), per supportare l’accesso al sistema tramite Windows Hello, l’One Netbook One Mix 2S è attualmente promozionato, con uno sconto del 22% sul prezzo finale, a circa 585.37 euro.