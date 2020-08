Nokia UHD Smart TV da 65 pollici: ufficiale con Android 9 ed un ottimo audio

Nokia, brand della finlandese HDM Global, continua a presentare smart TV, in India, in collaborazione con l’e-commerce Flipkart e, dopo i modelli da 43 e 55 pollici, nell’ambito di questa partnership, ha annunciato (con commercializzazione dal 6 Agosto, al prezzo di 64.999 rupie, pari a circa 737 euro) anche la Nokia UHD Smart TV (modello 65CAUHDN) da 65 pollici.

Il nuovo apparecchio televisivo, quasi senza cornici visibili, esalta col Dolby Vision, la funzione MEMC, e la tecnologia smart dimmer (intervento su luci e toni) l’esperienza cinematografica del display, un pannello IPS (178°) risoluto a 2840 x 2160 pixel, con rapporto panoramico a 16:9, contrasto a 1100: 1 e luminosità a 480 nits.

Sul versante audio, la parte bassa del perimetro, rappresentata da una cornice più spessa, posta sopra il piedistallo cromato, ingloba due speaker per un’emissione a 5.1 canali da 24W, avvolgente grazie al Dolby Audio e al DTS TruSurround, ottimizzata sui bassi da JBL, capace di una regolazione automatica del volume e dell’ottimizzazione dei dialoghi, ma accompagnata anche da un’equalizzazione secondo 5 differenti livelli a seconda del contenuto riprodotto.

La scheda tecnica elaborativa della Nokia UHD Smart TV da 65” reca la dotazione di un processore quadcore (1 GHz) con GPU Mali 450MP4, coadiuvato da 2.25 GB di RAM e da 16 GB di storage, con possibilità di espandere lo spazio grazie ai file attinti dalle due porte USB (di cui una 3.0) presenti di lato, assieme (sul back-plane) all’uscita Ethernet LAN (comunque presenti il Bluetooth 5.0 ed il Wi-Fi n monobanda), ed al terzetto di HDMI (due sul retro).

Il sistema operativo della Nokia UHD Smart TV da 65” è Android TV a base Android 9, con in dote l’aiuto di Google Assistant (i cui comandi vocali vanno impartiti al microfono situato sul telecomando), Chromecast per il mirroring dei contenuti da computer e smartphone, e il Play Store, da cui scaricare vari streaming on demand services in aggiunta a quelli preinstallati (YouTube e Netflix).