Nokia E3103: ufficiali i nuovi auricolari tws con Bluetooth 5.1

Dopo la brutta notizia secondo cui il Nokia 9 PureView non sarebbe stato aggiornato ad Android 11 in quanto erano emersi problemi di compatibilità con la complessa multicamera del device, e il tentativo di farsi perdonare col 50% di sconto sull’acquisto di uno smartphone serie X (es. il Nokia XR20), il brand finnico di Espoo – che spesso e volentieri si affida a brand licenziatari per realizzare i propri prodotti – ha voltato pagina e, mediante il partner asiatico RichGo (già utilizzato in passato), ha annunciato un nuovo paio di auricolari senza fili, battezzati come “E3103”.

Assenti per ora i dettagli distributivi in merito al nuovo prodotto, del quale non si conosce ancora il mercato d’esordio e il prezzo, i Nokia E3103 sono auricolari colorati, nelle tonalità bianco, nero e rosa, in modo che ciascuno possa indossarne un paio commisurato al proprio mood del momento.

L’utilizzo degli auricolari true wireless Nokia E3103 in un contesto sportivo, invece, è reso possibile dal fatto che gli earable in oggetto, pur non pienamente impermeabili, godono della certificazione IPX4, notoriamente usata sullo sportswear hi-tech in quanto lo immunizza dal sudore e dagli schizzi tipici delle gocce di pioggia. A livello di design, gli auricolari Nokia E3103 hanno una stanghetta stabilizzatrice che, sul lato esterno, reca una superficie touch sensibile atta a recepire, via tocchi e pressioni prolungate, i comandi di controllo.

Con questi ultimi, il possessore degli auricolari tws Nokia E3103 potrà gestire la musica e le telefonate in vivavoce, oltre all’altrettanto contemplata possibilità di ricorrere ai comandi vocali, inoltrati ai concierge digitali Siri (di Apple) o Assistant (di Google).

Particolarmente leggeri, con 3.3 grammi a unità, i Nokia E3103 non hanno gommini siliconici: al loro interno custodiscono driver da 13 mm e un chip per gestire la connessione Bluetooth 5.1 con la sorgente audio: lo spazio ridotto della loro struttura permette di ospitare microbatterie da 37 mAh, che garantiscono alle unità d’emissioni un’operatività di 7 ore. Ricorrendo alla custodia, più compatta di quella vista sui pur somiglianti predecessori E3101, ma comunque dotata di una propria batteria da 320 mAh, si arriva a un’autonomia complessiva di ben 25 ore.