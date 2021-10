Da RichGo i nuovi auricolari cablati Nokia E2101A E E2102A

Ormai da diverso tempo, Nokia si serve, per la realizzazione di alcuni accessori dedicati all’Asia, del licenziatario cinese RichGo che, dopo aver annunciato una nuova coppia di auricolari “finnici” a Settembre, ha profuso il fascino del design nordico della grande N anche in una coppia di auricolari cablati, chiamati (con poca fantasia) Nokia E2101A e Nokia E2102A, indicati per coloro che voglio liberarsi dal pensiero di avere earable sempre carichi a disposizione per portare a termine l’ascolto delle proprie playlist preferite.

Nokia E2101A e E2102A sono estremamente simili tra loro, a parte qualche dettaglio differenziante nella forma e nella sostanza. Capace di resistere da da -25 a +60°, e di funzionare da 0 a +40°C, il primo modello, nelle colorazioni nera e bianca, ricorda non poco gli Apple EarPods (19 euro): di fatti le unità hanno una sganghetta e terminano con (poco comode) gemme di emissione in plastica che, durante le lunghe calzate, potrebbero causare qualche dolenza. All’interno ospitano driver da 12.2 mm con 20Hz / 20KHz di risposta in frequenza, 105 decibel come livello di pressione sonora (SPL), 32 ohm di impedenza.

Dagli steli si dipana un cavo lungo 1.25 metri e terminante con un jackino da 3.5 mm, sul quale è posto – in piccolo telecomandino – un tasto multi-funzione per controllare musica e telefonate, ed un microfono che ne permette l’uso anche per le chiamate, o per i meeting online, assicurando comunicazioni nitide.

Il secondo modello proposto da RichGo è un paio di auricolari Nokia che, nelle specifiche, è praticamente uguale a quanto già visto a bordo dell’iterazione E2101A, a parte i driverd, che qui sono da 10 mm. La forma delle unità di emissione sonora, stante i driver dinamici più compatti, può arcuarsi sul davanti, permettendo – quale secondo elemento di differenzazione – il montaggio di gommini siliconici intercambiabili, che il manufacturer ha previsto nelle canoniche tre dimensioni, adatte a tutte le orecchie, cioè grande, media e piccola.

Al momento, sia sul sito di RickGo, che sullo store ufficiale di Nokia, gli auricolari sin qui visti, E2101A e E2102A, risultano già omaggiati con una landing page illustrativa e annessa scheda tecnica: a mancare sono solo il prezzo e la data di distribuzione, sostituita con un misterioso quanto “cinematografico” Coming soon.