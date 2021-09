Nokia presenta gli auricolari true wireless E3511 con ANC

Sempre assegnatari di una grande popolarità, essendo molto comodi, gli auricolari true wireless sono presenti nel listino di grandi e piccoli marchi. Anche Nokia, tramite il licenziatario cinese RichGo, ne ha appena annunciato un paio, rappresentato dai nuovi Nokia E3511, cadenzati nelle colorazioni nero grafite, blu faro e bianco mithril (seppur la coda, a contrasto, sia in blu titanio).

Di tipo semi in-ear, e con la classica forma a maniglia (cioè con stanghetta in stile AirPod), i Nokia E3511 hanno un leggero (4 grammi a unità) corpo il policarbonato e ABS (acrilonitrile butadiene stirene) impermeabile secondo il grado IP44: le superfici esterne supportato i tocchi per gestire il volume, il cambio della traccia musicale, e l’attivazione dell’assistente vocale. Una lunga pressione, di due secondi, sull’unità di destra o di sinistra avvia la cancellazione attiva del rumore, ANC, efficace sino a 28 decibel, particolarmente indicata nel rimuovere i suoni quando si è su un autobus o in metropolitana: non manca una modalità trasparenza per lasciar passare i suoni circostanti in modo da sentire chi ci parla senza doverli sfilare.

L’interno ospita driver dinamici con bobina mobile, da 10 mm, con risposta in frequenza da 20Hz a 20KHz e 32 Ohm di impedenza: il collegamento con la sorgente, affidato al Bluetooth 5.2 (con codec SBC e profili HFP, AVRCP, A2DP, HSP), viene attivato dal pulsante di reset posto nell’interno della custodia a saponetta e, da quel momento, i due auricolari Nokia E3511 risultano sempre accoppiati ogni volta che vengono estratti dalla sede in cui riposano.

Utilizzabili in coppia, per un ascolto binaurale, ma anche separatamente, gli auricolari Nokia E3511 godono di un’autonomia, ad ANC acceso, di 4.5 ore per i soli auricolari, inclusivi ciascuno di una micro-batteria da 45 mAh caricabile (a 3,7 V) in 2 ore (con fast charge per recuperare 1 ora in 10 minuti), che arrivano a 17 ore complessive facendo affidamento sulla custodia di pregevole fattura, dal look minimale.

Quest’ultima, realizzata in metallo lavorato CNC con incisione laser, effigiata sul davanti con un LED di stato (che lampeggia di giallo in fase di reset, per poi fermarsi a pairing avvenuto), custodisce una batteria da 350 mAh, caricabile via Type-C. Tenendo l’ANC spento, l’autonomia sale a 6.5 ore per i soli auricolari, ed a 25 ore totali con l’ausilio della custodia.