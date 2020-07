Moaan inkPad X: ufficiale il nuovo ebook reader sponsorizzato da Xiaomi

La versatilità del gruppo cinese Xiaomi è cosa ben nota, tanto che non v’è, a memoria d’uomo, settore nel quale la grande X non abbia messo mano, compreso quello degli ebook reader, lo scorso anno attenzionati con ben 3 modelli, tra cui il Mi Reader, l’iReader T6, ed il suntuoso Ink Case Smart Electronic Paper, adoperabile anche come vero e proprio block notes digitale per artisti. A tali modelli si è da poco aggiunto il nuovo inkPad X, realizzato dal partner Moaan.

Moaan inkPad X si presenta con un classico ma elegante chassis in nero Obsidian Black, mantenendosi maneggevole (237.1 x 172 x 7.4 mm, per 358 grammi) nonostante la presenza di un display e-ink da 10 pollici, risoluto a 1600 x 1200 pixel, particolarmente ideale per la consultazione dei testi grazie al trattamento anti-riflesso ed ai 24 livelli di luminosità settabili (dalla tonalità più fredda a quella più calda, consigliata per le letture serali). In funzione della possibilità di fruire anche gli audiolibri, è presente uno speaker, mentre l’integrazione di un microfono MEMS (piccolo, facile a montarsi, più immune alle interferenze meccaniche) ne consente l’uso anche per le chiamate o per la pronuncia di nuovi termini da imparare.

Per la parte meramente elettronica, il costruttore ha scelto un processore di ARM, a 4 core (1.8 GHz di clock frequency) Cortex-A7, supportato da 2 GB di RAM (LPDDR4) e, quanto a storage, da 32 GB di archiviazione locale (di tipo eMMC): a disposizione dell’utente, tale spazio consente di memorizzare un gran numero di ebook ma anche, naturalmente, di dare ospitalità al sistema operativo, qui presente in veste di Android Oreo 8.1, seppur celato sotto una robusta customizzazione dedicata al particolare uso del device (con l’integrazione, ad esempio, di Baidou Cloud per importare i libri, che possono essere letti, acquistati, e scambiati anche tramite l’app WeChat Read).

In termini di connettività, l’ebook reader Moaan inkPad X annovera il Wi-Fi dual band (cioè a 2.4 e 5 GHz), il Bluetooth 5.0, ed una porticina microUSB Type-C, con la quale procedere alla ricarica, a 10 W, della batteria che, dimensionata a 3.800 mAh, è accreditata di un’autonomia pari a 45 giorni di stand-by, esplicabili nella lettura continuativa di 6.500 pagine.

Prezzato a un listino, 1.699 yuan (pressappoco 215 euro), che lo pone in diretta competizione col Kobo Forma della nipponica Rakuten, l’ebook reader Moaan inkPad X può attualmente essere acquistato sia sul crowdfunding Youpin che direttamente sul sito del manufacturer.