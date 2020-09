Mi TV 4A Horizon Edition: ufficiali le reattive smart tv di Xiaomi prive di cornici

Dopo aver annoverato i primi portatili, la serie Horizon Edition di Xiaomi ha messo in campo, partendo dall’India dove il brand ha venduto 4 milioni di televisioni intelligenti, anche delle smart TV low cost, rappresentate dalle Mi TV 4A Horizon Edition, concepite per offrire “un’esperienza cinematografica a casa“, agli appassionati di binge-watching locali.

Mi TV 4A Horizon Edition prevede due smart TV, da 32 pollici, risoluta in HD, o da 43 pollici in FullHD, accomunate dall’adottare pannelli LCD IPS contenuti tra cornici molto contenute su 3 lati, in modo da ottenere uno screen-to-body del 95%, col 4° lato, il “mento”, incaricato di ospitare due speaker stereofonici da 20W, abilitati al DTS-HD.

Al centro della scheda tecnica delle Mi TV 4A Horizon Edition è presente un processore con 4 core A53, messo in coppia con una GPU Mali-540 che, tramite la tecnologia Vivid Picture Engine, migliora a livello millimetrico la precisione dei colori, assicurando anche dei contrasti più profondi. Presenti le connettività senza fili Bluetooth 4.2 e Wi-Fi n, sul retro sono collocate non poche porte, tra cui tre HDMI, una RJ45 per l’Ethernet, un jack da 3.5 mm al quale collegare le cuffie, due USB e, nel modello più grande, un’uscita audio digitale ottica S / PDIF.

Lato software, la scelta di Xiaomi è andata su Android TV (quindi con Chromecast e comandi vocali ad Assistant dal telecomando), a base Pie 9.0 e sotto interfaccia PatchWall 3.0: quest’ultima assicura un rapido risveglio (QuickWake) della TV in 5 secondi, la ricerca universale dei contenuti dalle varie piattaforme (es. Prime Video, Netflix) che possono essere installate dal Play Store, elenchi contenutistici mirati (es. Celebrity Watchlist) consultabili a scorrimento orizzontale, un controllo parentale contro i contenuti inidonei ai bambini, la ricerca di eventi sportivi e ultime notizie annesse via funzione “One Click Play” associata a Hotstar Sports, ed un sistema di risparmio dati (il data saver di Google).

In vendita online (es. su Mi Home e Mi.com) tra l’11 e il 15 Settembre, le Mi TV 4 Horizon Edition arriveranno in seguito anche nei negozi fisici, prezzate, nel subcontinente indiano, rispettivamente a 13.499 rupie (155 euro) per il modello da 32 pollici, e a 22.999 rupie (264 euro) per quello da 43 pollici.