Mi True Wireless Earphones: arrivano in Italia le cuffie senza fili di Xiaomi ispirate agli AirPods

In occasione dell’ufficializzazione dello Xiaomi Mi 9T, lo smartphone ora effettivamente disponibile all’acquisto dopo le ingenti anticipazioni dei giorni scorsi, il produttore cinese di tecnologia ed accessoristica varia Xiaomi ha presentato anche le cuffie Xiaomi Mi True Wireless Earphones, ispirate agli AirPods di Apple, alle FlyPods Lite di Honor ed alle Freebuds di Huawei.

Le cuffie Xiaomi Mi True Wireless Earphones sono di tipo true wireless, quindi del tutto prive di cavi, equipaggiate con una bobina in titanio attorno ad un driver da 7 mm provvisto di un magnete in neodimio: di base, dopo un’ora di carica, assicurano 3 ore di autonomia, guadagnando altri 70 minuti dopo appena 10 minuti di “rabbocco” rapido, ma vantando complessive 10 ore d’autonomia grazie alla custodia rigenerante, provvista di una porta microUSB Type-C per il ripristino della propria capienza energetica.

Altro pregio delle Xiaomi Mi True Wireless Earphones è quello dell’immediata operatività: appena tolte dalla custodia di ricarica sono subito associate allo smartphone, rimanendo operative, per 30 minuti, anche quando tolte dalle orecchie (in cui alloggiano tramite unità in-ear), prima di passare ad una modalità di risparmio energetico.

Grazie al Bluetooth, però 4.2, supportano il codec AAC, mentre l’indipendenza delle unità l’una dall’altra permette di toglierne una dalle orecchie, per usare quella rimasta in sede deputandola alla gestione delle chiamate, nel corso delle quali entrerà in funzione la tecnologia di soppressione del rumore ENC. La presenza di pareti touch esterne, invece, permette di usare dei tap per richiamare l’assistente virtuale, gestire le telefonate (accettare), o la musica (pausa/riproduzione).

Concepite in pratica come la versione internazionale delle Xiaomi Mi Air Pro o AirDots Pro, e compatibili tanto con gli iPhone quanto con gli smartphone Android, le Xiaomi Mi True Wireless Earphones sono in vendita da oggi anche in Italia, tramite il sito Mi.Com, i Mi Store sparsi per la penisola, e Mediaworld, al prezzo consigliato di 79.99 euro. Successivamente, dal 1° Luglio, saranno distribuite anche mediante altri canali di vendita.