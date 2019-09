Mi Air 2: ufficiali i nuovi auricolari true wireless, alterego economici degli Apple AirPods

All’evento Xiaomi allestito in pompa magna in patria, lo stiloso manufacturer cinese, dopo aver presentato una coppia di top gamma di sicuro successo (Mi 9T Pro 5G e Mi Mix Alpha), una smart TV con 8K supportato, ed aver fugacemente mostrato alcuni smart display anti Amazon, passando al capitolo “accessori” ha messo in campo anche (ma non solo) un nuovo paio di auricolari true wireless.

I neo arrivati Mi Air 2, sostanziali eredi dei precedenti Airdots Pro, continuano a somigliare agli apripista AirPods di Apple, dai quali divergono per linee leggermente meno delicate, pur sempre in presenza di una piacevole colorazione monotinta molto minimalista (riprodotta anche sulla sempre presente cover di ricarica).

Dotate di Bluetooth 5.0 con supporto al codec LHDC, le capsule dei Mi Air 2 migliorano ancor di più l’output sonoro HD di cui sono capaci grazie a driver da 14.2 mm che, dal rivestimento in titanio, guadagnano una resa corposa dei bassi, ma anche cristallina di voci (beneficiate anche dalla tecnologia di cancellazione dei disturbi ambientali) e strumenti musicali.

Come diversi rivali già presenti sul campo, anche i nuovi auricolari true wireless Mi Air 2 di Xiaomi permettono di tenere le mani libere, nel gestire musica, concierge virtuali, e telefonate, grazie al supporto garantito dai microfoni verso i comandi vocali. A differenziare il prodotto, però, pensa, seguendo un’ottica già percorsa da Huawei con HarmonyOS, la profonda integrazione che verrà garantita con la prossima interfaccia telefonica MIUI 11, dalla quale sarà possibile settare diversi parametri di questo prodotto.

Secondo quanto comunicato sul palco dal CEO di Xiaomi, Lei Jun, gli auricolari true wireless Mi Air 2 esordiranno (in attesa dell’arrivo anche nel Vecchio Continente) nel mercato cinese il 27 Settembre prossimo, quindi tra una manciata di giorni, a 399 yuan (pressappoco 51 euro), tramite gli e-commerce JingDong e Tmall che andranno affiancare lo store ufficiale del brand.