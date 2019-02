Likebook Mars: ecco l’e-book reader che fa anche da tablet Android e player per podcast

Attualmente, il mercato degli ebook reader è diviso a metà, tra Amazon, con i suoi Kindle (es. il Paperwhite 2018), e Rakuten, con i vari Kobo (es. il Kobo Clara HD). Una piccola percentuale spetta, poi, al teutonico Tolino, con Sony che – ormai – guarda al mondo professional: in ogni caso, ancora assenti i reader e-ink a colori, l’innovazione nel settore langue da diversi tempo, ed i progressi riguardano display più luminosi, o meglio aderenti al concetto di “carta digitale”: il nuovo arrivato Likebook Mars, proveniente dalla Cina, prova un po’ a smuovere le acque, con un curioso ibrido tra e-reader e tablet Android.

Likebook Mars (198 x 144 x 8.2 mm, per 245 grammi) ha un tipico design da lettore di libri digitali, senza particolari ottimizzazioni del frontale, nel quale è presente un ampio (7.8 pollici) e ben definito (1782 x 1448 pixel, 300 PPI) touchscreen E-Ink Carta: quest’ultimo risulta comodo da consultare anche nelle ore serali, grazie alla retroilluminazione laterale a LED (ben 17), regolabile sia nella temperatura che nell’intensità.

Del tutto assenti i pulsanti fisici laterali, la parte bassa alloggia, sul lato corto, un jack da 3.5 mm per l’uso delle cuffie cablate (è comunque presente il Bluetooth 4.1 per associare auricolari o cuffie wireless), uno slot microSD (sino a 128 GB) per espandere lo storage interno (da 16 GB), una microUSB per la ricarica della batteria (da 3.100 mAh, garante di 3 settimane incrementabili d’autonomia), un pulsante d’accensione, ed il foro per il reset.

Sempre in tema di specifiche tecniche, il Likebook Mars si avvale di un processore a 8 core messo in tandem con 2 GB di RAM, in modo da ottenere una certa fluidità (anche sprintabile, scendendo a qualche compromesso sulla qualità delle immagini) nell’uso del sistema operativo, Android Marshmallow 6.01: una volta acceso il device, grazie ad un’apposita voce (“Attivare i servizi Google”), è possibile scaricare (tramite il Wi-Fi) la lingua italiana, eventuali aggiornamenti, ed ottenere l’installazione del Play Store con annesse applicazioni.

A quel punto, personalizzata l’interfaccia, l’utente può accedere ai propri libri digitali acquistati, installando l’applicazione Kindle o Kobo, e scegliere il proprio software di lettura preferito (es. Aldiko Book Reader), con conseguente possibilità di leggere documenti, ebook, e fumetti (PDF, o i più indicati formati CBR/CBZ, beneficiando anche del pinch-to-zoom). Non ultimo, assieme alla sottintesa facoltà di avvalersene per ascoltare musica, il Likebook Mars funge anche da tablet per la consultazione della posta elettronica e dei siti di notizie mentre, per quel che concerne i video, la riproduzione è possibile, sebbene penalizzata dalla mancanza dei colori.

Ad oggi, Likebook Mars è in commercio su Amazon a 225.99 euro, con spedizione gratuita via Prime ma, non avendo fretta, è possibile rivolgersi ad alcuni importatori asiatici (es. GearBest) risparmiando qualcosina (199.12 euro, con spedizione prioritaria gratuita).