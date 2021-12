LG anticipa per il CES 2022 futuristici display OLED trasparenti

In vista del CES 2022, fustigato dalle disdette causa variante Omicron del coronavirus, nonostante abbia già svelato monitor professionali e per aziende, TV di design e trasportabili, LG continua ad anticipare i prodotti per la kermesse di Las Vegas, anche grazie alla divisione Display che ha alzato il sipario su vari concept di display OLED trasparenti alquanto suggestivi.

Il primo concept di questa categoria proposto da LG Display è l’OLED Shelf che, sotto un ripiano in cima, e montati su un piedistallo funzionale (custodisce l’elettronica e le porte HDMI standard), allinea due display trasparenti di tipo OLED da 55 pollici beneficiati dall’Always on Display. Secondo il costruttore, è possibile visualizzare un’opera d’arte, tenuta appunto in AOD per non consumare troppa energia, nel mentre su un altro schermi di guarda la TV, o è possibile del tutto, quando lo schermo è spento e quindi trasparente, visualizzare un vero quadro affisso dietro, a parete.

Vista la tendenza delle immagini ad apparire un po’ eteree su un OLED trasparente, LG Display ha previsto anche un foglio di materiale opaco che, motorizzato, può scorrere sul retro per rendere le immagini più vibranti.

Abbandonando l’ambiente domestico, entra in scena, magari nelle vetrine di un Grande Magazzino, il concept Shopping Managing Showcase. Quest’ultimo, sempre in forma di maxi OLED trasparente, è montato su un supporto in legno pregiato: negli scenari d’uso mostrati dal costruttore, il negoziante potrebbe usarlo per proiettare effetti coinvolgenti sui prodotti mostrati dietro, o per mostrare in sovrapposizione alcune informazioni in merito agli stessi, finendo anche con l’evidenziarne alcuni tratti o parti specifiche.

Show Window, usato già per una sfilata di moda di Bulgari, in alcuni finestrini della metro in Giappone e Cina, nel negozio di moda Musinsa di Seoul, e al museo Smithsonian, consiste in 4 display OLED trasparenti da 55 pollici, che possono sostituire le decalcomanie nelle vetrine, e realizzare vetrine dinamiche in cui si cambia la grafica e il testo in relazione alla merce esposta.

Sempre pronto alla produzione, ammesso che interessi a qualche cliente di LG Display, è anche il modello Smart Window, per ora non accompagnato da immagini, che dovrebbe supportare il lavoro d’ufficio ad esempio con le presentazioni o le videochiamate/videoconferenze.