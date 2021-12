CES 2022: LG anticipa l’elegante smart TV trasportabile LG StanbyME

Dopo aver pre-annunciato una smart TV premium con tanto di cover motorizzata, la OLED Evo 65ART90, il marchio sudcoreano LG Electronics ha anticipato un altro dei suoi prodotti della famiglia TV Lifestyle che intende presentare al CES 2022 di Las Vegas, rappresentato dalla tv intelligente LG StanbyME.

La smart TV LG StanbyME, intesa come modello 27Art10, è stata acclamata come un “centro di intrattenimento unico nel suo genere“. Questo perché monta un supporto mobile sotto il quale sono celate delle ruote, tal che è possibile spostare il dispositivo da una stanza all’altra, ad esempio quando ci si rilassa sul divano, mentre ci si riposa a letto, mentre si cucina, o si esegue una videochiamata di lavoro nel proprio studio, per ben 3 ore grazie alla batteria integrata.

Ancora nell’ambito della versatilità d’uso un ruolo importante per la TV LG StanbyME sarà giocato anche dal fatto che la stessa potrà essere ruotata in orizzontale o in verticale, inclinata, e regolata in altezza. Tecnicamente, la LG StanbyME monta un display LCD da 27 pollici, sul quale è possibile visualizzare i contenuti delle proprie app streaming preferite (es. YouTube, Netflix, Prime Video), o quanto viene mirrorato dallo smartphone, iOS o Android che sia (purché con NFC), tramite la funzione Mobile Screen Mirroring.

Sfruttando le porte, tra cui USB e HDMI, o la connettività senza fili wireless, sarà possibile collegare la TV LG StandbyME ad una consolle, o ad un computer, usandola come schermo (aggiuntivo nel caso di un notebook): da segnalare la presenza, nella dotazione, di un supporto removibile, in ragione del quale è possibile collegare lo smartphone all’apparecchio televisivo, usandolo come webcam per meeting online, o videochiamate (es. con colleghi, parenti o amici). Quando non in uso, la superficie visuale può essere adoperata per ospitare fotografie digitali, visualizzare opere d’arte, o il calendario mentre il retro, rifinito in Pure Beige, spiccherà nell’arredamento grazie al suo tessuto materico.

Il controllo della smart TV LG StandbyME, sui cui conto altri dettagli verranno forniti a CES 2022 avviato, potrà essere ottenuto via telecomando, o comandi gestuali e touch.