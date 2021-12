UltraFine Display OLED Pro: LG anticipa i nuovi monitor per i professionisti

Continua l’anticipazione di prodotti hardware in quota LG, nonostante manchino diverse settimane all’inizio del CES 2022 di Las Vegas, col marchio di Seoul che ha già prospettato l’arrivo sul mercato di una soundbar premium, di una TV di design molto grande e di una più compatta con piccole rotelline per essere spostata. A tali prodotti si è appena aggiunta la nuova generazione dei monitor UltraFine Display OLED Pro, destinati ai professionisti dell’immagine per i quali la precisione dei colori è determinante.

Non propriamente adatti anche per i gamers, visti i probabili 60 Hz di refresh rate, ma nonostante i sicuri bassi tempi di risposta (1 millisecondo), i nuovi UltraFine Display OLED Pro, dal look minimale ed essenziale, operano di concerto con i sensori di calibrazione del colore e il tool LG Calibration Studio (per ottenere regolazioni automatiche in base alla luce emessa dal display rilevata “in momenti predeterminati dall’utente“) e sono provvisti della protezione da riflessi e riverberi (di fonti di luce esterna) offerta da un paraluce (come il modello visto a inizio anno).

Sul retro, il supporto, connesso mediante un semplice meccanismo one-click, consente diverse regolazioni, come quella dell’altezza o dell’inclinazione. Di base, i nuovi monitor professionali di LG si affidano a pannelli OLED da 32 (32BP95E) e 27 pollici (27BP95E), risoluti in 4K UHD (3.840 x 2.160 pixel).

Tra le specifiche dei nuovi modelli, risulta nevralgica l’accuratezza del colore, ottenuta grazie alla profondità colore a 10-bit, ai color gamut AdobeRGB e DCI-P3 coperti al 99%, al supporto garantito verso l’OLED Pixel Dimming HDR, senza dimenticare l’impressionante valore relativo al contrasto (pari a 1.000.000:1) esaltato dalla tecnologia DisplayHDR 400 True Black (incaricata di assicurare neri assolutamente profondi e reali).

Non meno importante, è l’assenza del blooming, il cosiddetto effetto “fioritura”, scongiurato dal fatto che i pixel s’illuminino individualmente. Non molto alta risulta la luminosità dei venturi (destinati a esordire su alcuni mercati scelti a inizio 2022 con prezzi ancora ignoti) display UltraFine Display OLED Pro che, se pure raggiungono i 540 nits di picco, viaggiano come standard sugli abituali 250 nits: le porte, infine comprendono una USB Type-C per l’alimentazione a 90W, una HDMI, due DisplayPort e quattro USB.