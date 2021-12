CES 2022: LG anticipa la soundbar premium smart LG S95QR

Dopo aver presentato una smart TV attenta al design con cover motorizzata e una trasportabile con ruote e annessa batteria, LG ha anticipato un altro dei prodotti dedicati all’intrattenimento che intende esibire al CES 2022 di Las Vegas, portando nello specifico allo scoperto la soundbar LG S95QR.

Secondo quanto riferito dalla press-room del gigante sudcoreano, la soundbar LG S95QR vanta una potenza complessiva di 810 W grazie a un sistema a 9.15 canali per il surround immersivo, formato da un’unità centrale con 3 driver up-firing (uno centrale e uno a destra/sinistra) per direzionare il suono verso l’alto, capaci di operare di concerto con i due driver sempre up-firing posizionati nei due satelliti posteriori. Non manca un subwoofer anch’esso wireless: l’intero sistema è “tenuto assieme” da un nuovo ricevitore, perfezionato per ridurre l’eventualità che il segnale audio cada o sia in ritardo, e consentire anche una maggior distanza tra l’unità centrale e il subwoofer o i satelliti.

Questi ultimi ora erogano bassi più potenti, avendo 6 driver al posto dei precedenti 4, tra cui i summenzionati due up-firing e quattro divisi tra laterali e frontali): inoltre, quale miglioramento aggiuntivo agli stessi, ora i due altoparlanti posteriori riescono a erogare il suono lungo un angolo di dispersione che, essendo di 135°, consente loro una maggior libertà nell’essere collocati in giro per la stanza.

A contribuire alla qualità audio, per altro esaltata dal fatto che il driver up-firing centrale sia dedicato all’intelligibilità dei dialoghi, concorrono anche altri fattori, come il supporto alle tracce in DTS:X, Dolby Atmos, per una sensazione pienamente cinematografica, IMAX Enhanced: i gamers, invece, apprezzeranno la perfetta sincronizzazione con il suono delle sorgenti, quali PC, TV e consolle, dal fatto che siano supportati (sulla porta HDMI 2.1) sia la modalità di auto-riduzione della latenza ALLM che quella dell’aggiornamento variabile VRR del refresh rate.

Sul piano smart, non manca il supporto ai comandi verso diversi assistenti vocali, tra cui Alexa di Amazon e Assistant di Google (alternativi al telecomando), e la pregiata tecnologia proprietaria AI Room Calibration che, in sostanza, analizza le specifiche della stanza in cui viene montato l’impianto audio, ostacoli compresi, per regolare e correggere di conseguenza l’output sonoro. In modalità musica, grazie alla funzione “Horizon” del partner Meridian Audio, si accresce il realismo del surround, mixando insieme due diversi canali da 7.1 ciascuno, mentre la “AI Sound Pro” assicura la gestione del subwoofer passando per il telecomando della TV e accresce il realismo audio.