Latitude 3445: DELL mette a listino il nuovo Chromebook a base AMD

Dopo il varo dell’elegantissimo notebook XPS 13 Plus, il brand americano DELL non si è crogiolato sugli allori e, anzi, dopo aver attenzionato il target professionale che non bada a spese, si è ricordato anche degli utenti che hanno ridotte possibilità di budget ma che non per questo rinunziano a prestazioni e portabilità, un binomio spesso assicurato dagli accessibili portatili animati dal sistema operativo ChromeOS di Google.

Per questo motivo, DELL ha annunciato un Chromebook a base AMD, il modello Latitude 3445 che va a competere con i Chromebook 315 (2019) e Chromebook Spin 514 di Acer (2022) e con Chromebook Pro c645 di HP (2020).

Il nuovo Chromebook (1,53 kg), apparso sul listino del brand, sotto la tastiera, retroilluminata o non, con lo scanner per le impronte digitali (solo in alcune configurazioni) ha 4 opzioni di chipset: ci sono quelle entry level Athlon Gold o Silver, anche se le più significative sono le AMD Ryzen 5 7520C (4 core, 8 threads, clock frequency da 2,80 GHz a 4,30 GHz) e AMD Ryzen 3 7320C (4 core, 8 threads, clock frequency da 2,40 GHz a 4,10 GHz, GPU dual core Radeon 610 da 1900 MHz di clock) caratterizzati da un processo produttivo con 6 nanometri di litografia, con 6 MB di cache totale, 15W di TDP in modo da non impattare sull’autonomia grazie al contenuto consumo energetico in questione, e più potenza grafica rispetto ai modelli rivali (e anche rispetto a taluni modelli premium Intel con Iris Xe come iGPU).

La RAM va da 4 a 16 GB: ci sono molte configurazioni anche per quel che riguarda lo storage. Sotto questo punto di vista ci sono 4 possibilità di scelta, tra cui una migliore (M.2 2230 256 GB PCIe NVMe Gen3 x SSD Classe 35) delle altre, affidate a una memoria da smartphone di fascia bassa (eMMC da 32 GB integrata, eMMC da 64 GB integrata, eMMC da 128 GB integrata).

Il display da 14 pollici, con rapporto a 16:10, può essere scelto nella versione a 1366 x 768 pixel, o almeno in quella FHD+ 1920 x 1200, a sua volta cadenzato in una variante con touch o senza sensibilità al tocco delle dita. La webcam è 720p o 1080p. Sul piano delle porte, ci sono una HDMI, un combo jack per microfono e cuffie due USB Type-C Gen 3.2 e una sola USB Type-A Gen 3.2. Una buona autonomia, per il Chromebook Latitude 3445 di DELL deriva dalla batteria, da 54 Wh.