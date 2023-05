XPS 13 Plus: ufficiale il nuovo ultrabook professionale di DELL

Dopo aver portato in Italia il modello precedente ad Aprile, DELL ha annunciato il nuovo notebook premium professionale XPS 13 Plus siglato 9320 (da 1.699 euro a 2.739,24 euro sullo store ufficiale), disponibile sia in edizione con Windows 11 (Home/PRo) che in versione “open” con Linux Ubuntu 22.04.

Provvisto di un elegante chassis (15,28×295,3×199,04 mm per 1,23 kg che diventano 1,26kg nel modello con OLED) nei colori Platinum e Graphite, DELL XPS 13 Plus 930 ha un display da 13,4 pollici con 178° di angolo visuale, Dolby Vision, e attenziona alla vista (EyeCare). Si può scegliere tra un modello OLED 4K UHD+ (3840×2400 pixel) di tipo InfinityEdge touch, con certificazione DisplayHDR 400, 500 nits di picco come luminosità, 90% sul color gamut DCI-P3, contrasto a 1.650:1, un modello 3,5K (3456×2160 pixel) touch come il precedente ma con DisplayHDR 500, 400 nits e 100% di DCI-P3, con contrasto 100.000:1, e protezione Corning Gorilla Glass 7, un modello Full HD+ (1920×1200 pixel) sempre InfinityEdge touch, e con 500nit, ma provvisto di 100% sRGB, e di un contrasto a 2.000:1, con l’ultima opzione che propone un pannello non touch Full HD+ ma con cornici corte (InfinityEdge), 500 nits, 100% sRGB, e contrasto a 2.000:1.

La webcam ha Windows Hello con ExpressSign-in, con l’autenticazione presente anche mediante scanner per le impronte digitali, DELL SafeBios, TCG (Trusted Computing Group), e certificato TPM 2.0 FIPS 140-2. La sezione audio del notebook XPS 13 Plus 9320 annovera 4 speaker da 8W con Waves MaxxAudio Pro, e Waves Nx 3D, e un paio di microfoni con Waves MaxxVoice, predisposti per il VOIP, con supporto a Cortana.

Passando al “motore”, DELL XPS 13 9320 ha sia processori Intel di 12a gen (Intel Core i5-1240P, Intel Core i7-1260P 12a gen, Intel Core i7-1270P, Intel Core i7-1280P) che di 13a generazione (Intel Core i5-1340P, Intel Core i7-1360P, Intel Core i7-1370P 13a gen). La scheda grafica è sempre una Intel Iris Xe. La RAM LPDDR5 è da 8, 16 o 32 GB, mentre lo storage SSD parte da 512 GB e ha anche le opzioni da 1 e 2 TB con interfaccia PCIe 4 x4.

La sezione delle porte comprende anche due Thunderbolt 4 via USB Type-C con DisplayPort e Power Delivery: non manca l’adattatore da USB-C a USB-A x mentre è opzionale quello da USB-C a jack 3,5mm. Via scheda Intel Killer 1675 si ha il supporto al Wi-Fi 6E e al Bluetooth 5.3. La batteria è a 55Wh.