Chromebook Spin 514: in arrivo il nuovo notebook con ChromeOS di Acer

Ascolta questo articolo

Portando avanti quanto messo in campo al CES 2022, il brand taiwanese Acer ha annunciato un nuovo portatile che, animato da ChromeOS. in veste di Chromebook Spin 514 (anche in edizione Enterprise per le aziende), aggiorna il modello dello scorso anno, offrendo un incremento dell’85% nelle prestazioni grafiche e del 67% nei tempi di risposta grazie ad AMD che ha realizzato proprio per i Chromebook i processori Ryzen 5000 nella serie ad hoc C.

Il nuovo Chromebook Spin 514 (seriale CP514-3H) ha uno chassis ad alta resistenza, capace di superare i test militari MIL-STD 810H, realizzato in alluminio con, ai lati del corpo macchina, diverse porte tra cui una HDMI 2.0 opzionale e due USB 3.2 Type-C di 2a generazione.

Spalancato, grazie alla cerniera a 360°, il Chromebook Spin 514 può assumere 4 pose, ovvero da tablet, notebook, tenda e stand, per una gran molteplicità d’usi: collegato alla succitata cerniera, opera lo schermo che, tra cornici di appena 6.1 mm, raggiunge il 78% di screen-to-body, nelle forme di un pannello multi-touch LCD IPS da 14 pollici risoluto in FullHD, col 100% di copertura dello spazio colore sRGB e protezione Gorilla Glass (usata anche per il touchpad).

L’array per le videoconferenze prevede una webcam FullHD con un otturatore meccanico e un sistema anti flare, completandosi poi con due microfoni e altrettanti speaker puntati verso l’alto. Sotto la tastiera, retroilluminata, operano, di concerto con la grafica integrata Radeon Vega Mobile, i processori Ryzen Mobile 3000, basati sull’architettura Zen 3, sino a 8 core x86, della serie C, a scelta tra un Ryzen 7 3700C e un Ryzen 5 3500C.

Anche il modulo Wi-Fi 6 offre i suoi servizi nel nuovo Chromebook Spin 514 che, in tema di batteria, integra una energy unit capace di assicurare sino a 10 ore di autonomia, anche grazie alle feature di risparmio energetico del sistema operativo ChromeOS con annesso Play Store e app relative. Nel procurarsi il nuovo Chromebook di Acer, non vi sarà fretta: il costruttore ne ha dichiarato la disponibilità dopo l’estate, a partire da Settembre, quando si potrà mettere le proprie mani su uno Spin 514 (CP514-3H) partendo da 749 euro, con la versione Enterprise (CP514-3H) invece prezzata principiando da 849 euro.