Acer Chromebook 315 ed HP Chromebook 14: al CES 2019 arrivano i primi Chromebook con APU AMD

Cosa ne pensa l’autore

Fabrizio Ferrara - AMD, da qualche tempo, sembra in netta ripresa: per i processori top, i Ryzen vengono spesso consigliati come soluzione avanzata per i portatili e, ora, alcuni processori della medesima azienda arrivano anche sui Chromebook che, come nel caso dell'Acer Chromebook 315 e dell''HP Chromebook 14, sembrano destinati a un grande successo, specie in ambito scolastico.