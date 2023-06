Kodak lancia nuovi modelli di smart TV in India, tra cui la serie 9XPRO TV QLED 4K da 75 pollici e la serie CA PRO

Kodak, il noto marchio di fotocamere e prodotti elettronici, ha ampliato la sua gamma di smart TV in India con il lancio di nuovi modelli, tra cui la serie 9XPRO TV QLED 4K da 75 pollici e la serie CA PRO.

Queste smart TV offrono una qualità dell’immagine elevata, un design elegante e una serie di funzionalità intelligenti, come il supporto per Google Assistant, Chromecast integrato, Dolby Vision e Dolby Atmos. La serie 9XPRO TV QLED 4K da 75 pollici è il modello di punta della gamma Kodak e si presenta con uno schermo QLED da 75 pollici con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, un rapporto di contrasto di 5000:1, una luminosità di 500 nit e un angolo di visione di 178 gradi.

La TV è dotata di un processore quad-core con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna e supporta il sistema operativo Android TV 10. La TV dispone inoltre di quattro altoparlanti da 24 W con tecnologia Dolby Atmos per un’esperienza audio coinvolgente. La connettività include Wi-Fi, Bluetooth, tre porte HDMI, due porte USB, una porta Ethernet e una porta per cuffie.

La TV supporta anche Google Assistant tramite il telecomando vocale e Chromecast integrato per lo streaming dei contenuti dallo smartphone o dal tablet. La TV è compatibile anche con le app popolari come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ Hotstar e altre. Il prezzo della serie 9XPRO TV QLED 4K da 75 pollici è di Rs. 1,49,999. La serie CA PRO è composta da tre modelli: CA PRO da 43 pollici, CA PRO da 50 pollici e CA PRO da 55 pollici. Queste smart TV hanno uno schermo LED con una risoluzione di 3840 x 2160 pixel, un rapporto di contrasto di 5000:1, una luminosità di 450 nits, il Dolby Vision e un angolo di visione di 178 gradi. Le TV sono alimentate da un processore quad-core con 2 GB di RAM e 8 GB di memoria interna e supportano il sistema operativo Android TV 10.

Le TV sono dotate anche di due altoparlanti da 24 W con tecnologia Dolby Atmos. Le opzioni di connettività sono le stesse della serie 9XPRO TV QLED 4K da 75 pollici. Le TV supportano anche Google Assistant tramite il telecomando vocale e Chromecast integrato per lo streaming dei contenuti dallo smartphone o dal tablet.

Le TV sono compatibili anche con le app popolari come Netflix, Amazon Prime Video, YouTube, Disney+ Hotstar e altre. I prezzi della serie CA PRO sono i seguenti: Rs (rupie). 29,999 per il modello da 43 pollici, Rs. 34,999 per il modello da 50 pollici e Rs. 39,999 per il modello da 55 pollici. Questi nuovi modelli di smart TV Kodak sono disponibili per l’acquisto sul sito web ufficiale della società e su Flipkart. Kodak offre anche una garanzia di due anni sui suoi prodotti. Kodak è uno dei principali produttori di smart TV in India e ha una quota di mercato del 4% nel segmento delle smart TV online. Con il lancio di questi nuovi modelli, Kodak mira a rafforzare la sua presenza nel mercato indiano e a offrire ai consumatori una scelta più ampia di prodotti di qualità a prezzi accessibili.