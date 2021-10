Kobo presenta i nuovi ebook reader premium Kobo Libra 2 e Kobo Sage (con pennino)

Più o meno nelle stesse ore in cui Microsoft apriva ufficialmente i rubinetti della distribuzione per Windows 11, mentre Amazon listava in Italia gli attesi Surface Pro 7+ (da 1.049 euro) e Surface Go 3 (da 449 euro), il marchio nippo-canadese Kobo Rakuten ha annunciato la disponibilità di due nuovi ebook reader in veste di Kobo Libra 2 e Sage.

Kobo Libra 2, erede del modello Kobo Libra H2O, prende il prestito, dall’Elipsa lanciato a Maggio, la tipologia E-Ink Carta 1200 (che porta in dote miglioramenti nei tempi di risposta e nel contrasto) per il display, da 7 pollici, con 300 pixel per inch, trattamento anti-riflesso, e retroilluminazione ComfortLight PRO regolabile sia nell’intensità che (via LED gialli e bianchi) nella tonalità (da quelle più fredde a quelle più calde). Lo chassis, impermeabile e resistente alla polvere secondo la certificazione IP68, ha due pulsanti fisici sulla destra per il cambio pagina: all’interno, lo storage passa da 8 a 32 GB, con possibilità, per la ricarica e il trasferimento dati, di poter sfruttare questa volta una porta microUSB Type-C. Non manca l’apporto dell’applicazione mobile Kobo che, via segnalibro, permetterà di riprendere da tablet o smartphone quanto interrotto sul lettore, qualora quest’ultimo non sia a portata di mano.

Sul piano distributivo, l’ebook reader Kobo Libra 2 è in pre-ordine da oggi 5 Ottobre, al prezzo di 189.99 euro, nelle colorazioni bianco o nero, ed è abbinabile a una variopinta (blu, lavanda, rosso, nero) custodia SleepCover, invece listata a 39.99 euro.

Non un aggiornamento, ma un dispositivo del tutto nuovo è invece il Kobo Sage. Quest’ultimo ha sempre un display E-Ink Carta 1200 da 300 PPI con retroilluminazione ComfortLight PRO, ma secondo una diagonale portata a 8 pollici, e con tanto di supporto, qualora si volesse prendere un appunto, segnare una nota, o sottolineare qualcosa, alla Kobo Stylus, che potrà essere riposta (seppur non per la ricarica) nella custodia ad aggancio magnetico PowerCover che, per inciso, oltre a proteggere il device, e ad offrirgli uno stand, come da denominazione gli permetterà anche di estendere la sua autonomia. Confermato lo storage da 32 GB e la certificazione IP68 per lo chassis che sulla destra reca i pulsanti volta-pagina, nel Kobo Sage è disponibile l’integrazione col cyberlocker online Dropbox, utile per il trasferimento dei libri ma anche per salvare agevolmente le proprie note, qualora non si volesse ricorrere alla comunque presente microUSB Type-C.

Sempre disponibile dal 19 Ottobre ma in pre-ordine da oggi, l’e-reader Kobo Sage costa 289.99 euro: in tema di accessori, la SleepCover dedicata è prezzata a 49.99 euro, mentre 39.99 ne vengono chiesti per la Kobo Stylus e 79.99 per la PoweCover.