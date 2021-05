Kobo Elipsa: ufficiale l’e-book reader che fa anche da taccuino

Trascorsi ormai diversi mesi dal varo dell’ultimo nuovo modello, la nippo-canadese Kobo Rakuten ha deciso di aggiornare il proprio listino di ebook-reader, seguendo però la strada di ReMarkable e Onyx, attraverso la messa in campo del Kobo Elipsa, un all-in-one che fa sia da taccuino digitale che da leggi-libro elettronico.

Dal punto di vista del classico e-book reader, il Kobo Elipsa monta un display E-Ink Carta 1200, migliorato in contrasto e cambio pagina, da 10.3 pollici, risoluto a 1404 x 1872 pixel, con 227 PPI e trattamento anti-riflesso: attraverso il sistema ComfortLight, il device ha una illuminazione frontale regolabile nell’intensità (ma non nella tonalità), e supporta la dark mode (scritte bianche su sfondo nero) per le ore serali/notturne e per aumentare l’autonomia della batteria, accreditata in diverse settimane, prima della successiva ricarica via Type-C.

Un processore octacore da 1.8 GHz risulta più che sufficiente a motorizzare il Kobo Elipsa che, quanto a storage, stocca gli ebook e i PDF dell’utente in 32 GB di storage locale: accedendo all’account sull’app Kobo, sarà possibile continuare a leggere anche sul proprio device mobile, tablet o smartphone, il proprio testo preferito, dal punto in cui si era apposto – sul reader – un segnalibro, grazie alla sincronizzazione ottenuta via Wi-Fi ac (utile anche per accedere allo store della piattaforma).

Rispetto ad altri e-reader, più tradizionali, il Kobo Elipsa fa anche da taccuino, in tandem con lo Kobo Stylus: quest’ultimo consente all’utente di scegliere il layout di una pagina, bianca, a righe o a quadretti, per digitarci con un tratto tipico delle penne a sfera, cioè commisurato al livello di pressione dello stesso. Volendo, sarà anche possibile variare la tipologia del pennino, la dimensione o la tonalità della linea, così come intervenire sulla dimensione della gomma.

Ricorrendo ai due pulsanti sullo Stilo, gli appunti potranno esser cancellati o i titoli rinominati e riorganizzati. In tandem con le feature messe a disposizione da MyScript, gli appunti potranno essere riconosciuti e digitalizzati in testo, magari per esportare le note sul cloud storage di Dropbox (integrato), in vista di una loro successiva condivisione.

Attualmente, il Kobo Elipsa Pack, comprensivo del reader, della Stylus, e di una SleepCover (per proteggere il device, metterlo in stand-by attraverso la copertina a chiusura magnetica, che fa anche da stand per leggere o prendere appunti in modalità tenda) può essere prenotato (su it.kobobooks.com/products), nel Bel Paese, al prezzo di 399 euro, con la disponibilità effettiva nei negozi fisici e su internet schedulata per il venturo 24 Giugno.