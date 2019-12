Boox Max 3: da Onyx il quaderno digitale e-ink con pennino Wacom

Onyx, azienda cinese specializzata nel realizzare block-notes digitali di ampie dimensioni dotati di appositi pennini, a quasi due anni dagli ultimi due modelli, torna in campo nel proprio settore di competenza con il nuovo tablet Boox Max3, attualmente in vendita anche in Italia, su Amazon (con un listino di 859.99 euro).

Il nuovo Boox Max 3, pur imponente (309.8 x 227.8 x 6.8 mm, per 490 grammi) per dimensioni, riduce sensibilmente l’ingombro con una leggera ottimizzazione delle cornici attorno al display, un flessibile (Mobius Carta) pannello da 13.3 pollici, di tipo e-ink, dotato di una buona densità d’immagine (207 DPI) e risoluzione (2200 x 1650 pixel): grazie all’impiego di una leggera pellicola protettiva di polimetilmetacrilato (PMMA), nel ricorrere al pennino Wacom con supporto a 4.096 livelli di pressione, si avverte una superficie più piana, quasi da comune carta.

A destra, l’Onyx Boox Max 3 comprende il bilanciere del volume e il tasto di accensione, con annesso scanner per le impronte digitali, mentre in basso è presente una porta microUSB Type-C, con OTG per connettere combo di mouse+tastiera, chiavette USB ed altro, oltre a una microHDMI per collegare il tablet a un PC, fungendo da secondo schermo per leggere testi, consultare le righe di programmazione, visualizzare le immagini, o navigare con basso impatto sulla vista (grazie a 4 dedicate modalità di refresh). Presente una coppia di microfoni, è possibile avvalersi del device anche per sostenere chiamate vocali tramite Skype o WhatsApp.

Il segmento computazionale del blocco note digitale Boox Max 3 prevede 4 GB di RAM (LPDDR3) e 64 GB di storage (eMMC) a supporto del processore octacore (2 GHz) Snapdragon 625, mentre l’array di connettività può contare sul Bluetooth 4.1 e sul Wi-Fi ac dual band.

In termini energetici, assodato l’apporto di Android Pie 9.0 (qui arricchito da funzionalità per prendere appunti durante la lettura di un ebook, per la digitalizzazione degli appunti previo riconoscimento dello scritto, e di vari layout di pagina comprensivi anche di fogli a righe/quadretti/pentagrammi/millimetrati), la batteria chiamata a dare il suo contributo – per circa 10 giorni di uso concreto (quindi un paio di settimane) – arriva a 4.300 mAh e beneficia della ricarica rapida Quick Charge 3.0.