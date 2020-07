Kobo Nia: ufficiale il nuovo ebook reader (low cost) nippo-canadese

Sono passati poco più di 2 anni dal varo dell’ebook reader Kobo Clara HD: un lasso di tempo che il produttore nippo-canadese Kobo Rakuten ha reputato più che sufficiente per mettere in campo, non in sostituzione, ma in affiancamento dello stesso, un nuovo modello, il Kobo Nia, sostanzialmente l’apripista degli e-reader del brand, basato su specifiche leggermente downgraded rispetto al modello del Maggio 2018.

Il nuovo Kobo Nia (112.4 x 159.3 x 9.2 mm) adotta un pannello e-ink Carta da 6 pollici che, pur mantenendo la risoluzione pari a 1024 × 758 pixel, riduce la densità dei pixel per pollice, portandola da 300 a 212 PPI: in più, sempre in merito al display, quest’ultimo, pur conservando una tecnologia di comfort visivo, la ComfortLight basata sulla facoltà di regolare l’illuminazione monocolore via LED, perde la possibilità di ridurre (mediante dei LED rosso/arancioni) l’emissione di luce blu (invece implementata nella ComfortLight Pro).

Sempre dotato di connettività Wi-Fi 820.11 b/g/n per trarre dallo store gli ebook (leggibili nei formati PDF, Epub/Epub3, HTML, RTF, TXT, XHMTL, Mobi, GIF, JPG, BMP, TIFF) ed i fumetti (CBZ, CBR) da leggere secondo la funzione TypeGenius (regolazione di nitidezza e spessore dei font, scalabili secondo 50 dimensioni e 12 tipi differenti), con uno storage da 8 GB ideale per stoccare financo 6.000 libri digitali, il reader Kobo Nia opta per un processore leggermente meno performante, la cui velocità di clock passa da 1 GHz a 900 MHz.

In compenso, a parte un leggerissimo calo nella fluidità, ed un marginale incremento del peso (da 166 a 172 grammi), Kobo Nia conserva l’autonomia di un paio di settimane, secondo l’uso e la luminosità scelti, ottenibili grazie alla batteria da 1.000 mAh, caricabile via microUSB (porta scelta anche per trasferire/salvare i propri ebook).

Ufficialmente in commercio dal 21 Luglio prossimo, data d’avvio delle prime spedizioni, l’ebook reader low cost Kobo Nia by Rakuten (in silhouette nera, mentre per le SleepCover sarà possibile scegliere anche le nuance Limone e Acqua) è già preordinabile, sullo store ufficiale del brand, ad un prezzo di listino pari a 99 euro.