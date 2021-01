JBuds Frames: ufficiali gli altoparlanti Bluetooth per occhiali

La grande passione degli utenti per gli auricolari true wireless ha portato alcuni produttori a integrarne le unità di emissione negli occhiali, con evidente vantaggio per coloro che, per un motivo o per l’altro, usano questo supporto visivo: i modelli in questione, tra cui gli Amazon Echo Frames, gli Huawei X Gentle Monster Eyewear. ed i Bose Frames, sono però di livello premium, e patiscono una limitazione negli stili e nei colori messi a disposizione degli utenti.

Per rimediare a tutto ciò, l’americana JLab Audio, versata fondamentalmente negli auricolari in-ear economici, all’ultima edizione del CES 2021 ha presentato l’accessorio JBuds Frames (11,7 grammi), in grado di donare potenti speaker Bluetooth a qualsiasi tipo di occhiale, da sole o da vista, grazie alla messa a disposizione di guaine siliconiche in varie misure.

Occultabili sotto i capelli, impermeabili IPX4 contro pioggia, schizzi d’acqua, e sudore, i JBuds Frames custodiscono driver da 16.2 mm nella parte bassa, con emissione puntata verso l’orecchio, lasciato libero (in stile open-air) di rimanere vigile anche sui suoni ambientali, ma con l’accortezza di un sound non percepito da terzi (in ottica privacy). Dotati di Bluetooth (codec SBC e AAC), i nuovi altoparlanti da occhiali JBuds Frames possono essere usati in contemporanea, per un audio stereo, o uno per volta, essendo connessi singolarmente alla sorgente audio: sull’esterno della loro superficie, recano pulsanti fisici adibiti a varie funzioni.

Nello specifico, attraverso questi ultimi è possibile cambiare il profilo di equalizzazione (magari passando dall’amplificazione di bassi e parlato via Signature all’eloquente Bass Boost), regolare il volume, accettare o respingere le chiamate in arrivo, rese possibili dalla presenza dei microfoni MEMS.

In termini di autonomia, le microbatterie (120 mAh) degli JBuds Frames, caricate in 2 ore tramite un cavo magnetico con biforcazione finale, garantiscono 100 ore di stand-by o più realistiche 8 ore di riproduzione musicale. Per accaparrarsi il nuovo gadget audio di JLab occorrerà attendere la prossima primavera, ma senza svenarsi più di tanto, visto che dovrebbero esordire con un prezzo consigliato di 50 dollari, pari a pressappoco 41 euro.