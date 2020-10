Huawei Sound: ufficiale il nuovo smart speaker con sound immersivo a 360°

Al recente evento col quale ha presentato i nuovi top gamma della Mate 40 Series, diversi dispositivi di lusso, e accessori wearable, il brand cinese Huawei ha schierato molto altro, tra cui, volto ad offrire prestazioni migliori, a un prezzo e a un ingombro inferiori, il novello speaker Huawei Sound.

Huawei Sound riprende il form factor, il colore, i LED di funzionamento e i pulsanti superiori del precedente Huawei Sound X: tuttavia, è più compatto (147 x 186,7 mm), e leggero (2.2 vs 3.5 kg), senza andare a detrimento della qualità sonora. L’interno, infatti, attenziona i bassi tramite due radiatori passivi “push-push” (si bilanciano a livello di vibrazioni), e un woofer da 4 pollici a 40W, mentre mette al servizio delle alte frequenze tre altoparlanti da 5W, col risultato di ottenere un output da 144W di potenza, stigmatizzato da un volume elevato (90 decibel), accreditato di un’ottima risposta in frequenza (da 55Hz a 40kHz).

Dalla collaborazione con la parigina Devialet, che aveva co-ingegnerizzato anche il modello X, deriva l’apporto della tecnologia SAM 2.0, che fa corrispondere la pressione sonora del suono in uscita a quella del suono registrato dal microfono, tenendo conto delle specificità di ogni apparato, e del sistema Space (acquisiti i suoni diretti, riflessi, e i rumori ambientali, analizzati gli stessi in base alla posizione dell’utente, vengono resi dagli speaker effetti surround a 360° che simulano la disposizione di altoparlanti nella stanza, al di là della configurazione della stessa).

Corredato da 8 GB di storage, e da 512 MB di RAM, lo speaker smart Huawei Sound X integra le al suo interno un robusto set di connettività, quasi impensabili in un volume così esiguo. Nello specifico, oltre alla connettività Wi-Fi ac dual band, ed al Bluetooth 5.0 con codec LDAC (trasmissione a 990 kbps, per l’audio Hi-Fi), è presente l’NFC, ma non solo.

Huawei Sound, infatti, include un jack da 3.5 mm, per collegare una fonte via cavo, e non si fa mancare neanche il supporto allo standard Wi-Fi UPnP. In termini distributivi, Huawei ha comunicato che il prodotto esordirà in Europa al prezzo di 199 euro, decisamente meno del prezzo al dettaglio al quale attualmente vien commercializzato il progenitore Sound X (269,99 euro).