Mate 40 RS e Watch GT2 Porsche Design: lusso Huawei targato Porsche

L’evento Huawei, che ha stabilito quali dei top gamma Mate P40 Series arriverà in Europa, ha comunque portato alla ribalta, per gli amanti del lusso e dell’estetica, alcune versioni Porsche Design lato mobile, con il Mate 40 RS, e wearable, con il Watch GT2 Porsche Design.

Huawei Mate 40 RS (2.295 euro), sostanzialmente uguale nell’hardware rispetto al Mate 40 “liscio”, propone però 12 GB di RAM e 512 GB di storage: la coverback ceramica, in bianco o nero, al centro di una caratteristica striscia di colore, reca un modulo ottagonale per una pentacamera, strutturata con un sensore principale da 50 (f/1.9, stabilizzazione ottica, autofocus Octa PD), uno ultragrandangolare da 20 (f/1.8), uno telescopico (zoom 3x) da 12 (stabilizzazione ottica, f/2.4), e uno periscopico da 8 (f/4.4, stabilizzazione ottica, 240mm), ai quali vanno ad aggiungersi il sensore ToF e quello per la temperatura corporea (in stile termoscanner).

Huawei Watch GT2 Porsche Design (Novembre, a 695 euro, in una particolare selezione di mercati ad oggi ancora ignota) è uno smartwatch ultra premium, che ripercorre le specifiche del modello base, con un display always on dotato di watchface intercambiabili (ovviamente anche con esclusive Porsche, come nel caso del quadrante E-PURE).

A livello più sostanziosamente funzionale, figurano la possibilità di tracciare più di 100 attività sportive, senza preoccuparsi (impermeabilità sino a 50 mt) del contatto con l’acqua, magari mentre ci si allena nel nuoto, per un totale di 2 settimane d’autonomia.

La struttura di questo modello extralusso prevede chassis e cinturino (facilmente regolabile e detachable) in titanio con finitura opaca derivata da un processo di sabbiatura, una ghiera con inciso Porsche Design, una coppia di coroncine laterali perimetrate di rosso per barcamenarsi nell’interfaccia, col retro in ceramica, sul quale campeggia il cardiofrequenzimetro TruSeen 4.0+, che pone un vetro zaffiro a protezione dei 6 LED, funzionali a misurare la frequenza cardiaca, la saturazione dell’ossigeno nel sangue, lo stress, e la qualità del sonno.