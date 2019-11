Huawei: in arrivo un router con NFC e due powerbank con modem 5G

All’evento Huawei tenutosi ieri, non si è parlato solo del tablet professionale MatePad Pro, dei nuovi portatili MateBook D, del già trapelato smart speaker Sound X, e dell’arrivo sul mercato anche della variante da 75 pollici della smart TV settembrina Huawei Vision: la kermesse della multinazionale cinese si esplicata anche in ambito connettività con un innovativo router e una coppia di modem 5G alquanto versatili.

Huawei A2 Wi-Fi Router, questo il nome del router wireless attualmente in pre-ordine a 399 yuan (pari a circa 51 euro), con disponibilità effettiva dal 1° Dicembre, integra un processore quadcore (1.4 GHz) ad alte prestazioni, posto alla guida di 3 circuiti Wi-Fi Lingyi (dei quali 2 dedicati alla frequenza da 5 GHz ed 1 a quella da 2.4), a loro volta beneficiati dalla presenza di un sestetto di amplificatori di segnale: il risultato, naturalmente smart vista la facoltà di switchare da 2.4 a 5 GHz a seconda di quel che sia più funzionale al dispositivo connesso, si esplica in una trasmissione Wi-Fi con vette di 2.134 Mbps.

Adeguato in ambito sicurezza, grazie ad una feature che lo protegge dagli attacchi DOS/DDOS e Brute Force, lo Huawei A2 Wi-Fi Router ha come peculiarità quella di essere provvisto di un modulo NFC che, nel caso specifico, viene utilizzato per condividere la connessione con lo smartphone (sempre munito di NFC), mediante un semplice contatto dei due dispositivi, senza che sia necessario ricordare e inserire manualmente lunghe password casuali.

Assieme al router di cui poco sopra, Huawei ha omaggiato il settore della connettività anche con i curiosi Huawei 5G Mobile Wi-Fi (in pre-ordine a 1.699 yuan, o 219 euro) e Wi-Fi Pro (a 2.199 yuan, circa 283 euro). Si tratta di due powerbank esteticamente quasi uguali, a parte le colorazioni (il primo solo in Ceramic White ed il secondo anche in Elegant Black) e le dimensioni, dovute al fatto che il primo si accontenta di una batteria da 4.000 mAh, capace di caricare a 18W, mentre il secondo nasconde una capienza doppia, pari ad 8.000 mAh, con una ricarica standard a 40W, inversa a 15W, e financo wireless a 22.5W.

Anche nel caso dei powerbank Huawei 5G Mobile Wi-Fi e Wi-Fi Pro, vi è molto più di quel che risulta in apparenza, visto che la relativa scocca cela anche il modem Balong 5000, apprezzato per garantire – previa scansione di un codice QR da parte degli smartphone compatibili – il supporto al 5G (sia standalone che non) con upload a 867 Mbps e download a 1.56 Gbps.