HP ufficializza nuovi notebook Envy, anche con IMAX cinematografico

Anche HP, come LG, Asus e Acer, ha sfornato novità in ambito laptop, con la messa in campo di nuove proposte per la serie mediana Envy che, oltre ai consueti aggiornamenti per raffreddamento, webcam, display e prestazioni, come pure per autonomia, mette in campo financo una specifica inconsueta, l’IMAX.

HP Envy x360 è il primo “PC certificato IMAX Enhanced“: ciò avviene grazie all’OLED che non deve retroilluminare le bande superiori e verticali consentendo di riprodurre i contenuti in formato IMAX esteso come di solito fanno proiettori e apparecchi televisivi premium. Lato audio, il requisito che viene soddisfatto è quello dell’audio spaziale DTS:X. Secondo quanto rende noto il costruttore si partirà con i contenuti di Disney Plus, oltre a una serie di sequenze e film. In più, vi sarà anche una selezione esclusiva di contenuti HDR rimasterizzati.

I modelli da 14 e 15,6 pollici hanno rapporti corpo-scocca elevati grazie a cornici assai ottimizzate. L’interno ospita su ambedue i modelli dei chipset Intel di 13a gen, con grafica integrata Intel Iris Xe, anche se la variante da 15.6 pollici ha pure la possibilità delle APU AMD Ryzen 7000 con grafica Radeon con l’opzione per la GPU dedicata RTX 3050 (al posto della precedente 2050). La RAM arriva a un massimo di 16 GB mentre l’autonomia, rispetto alla passata generazione, passa da 10 a 15 ore.

Rispetto ai due modelli 2-in-1, convertibili, c’è anche il notebook tradizionale, cioè clamshell, Envy da 17,3 pollici. Quest’ultimo, con display opzionale 4K, condivide molte cose del 2-in-1 da 15,6”: ci sono chipset Core 13 e GPU dedicate RTX 3050, oltre a una webcam da 5 megapixel che ora ha lo shutter fisico per la privacy e un sensore di presenza che blocca e riattiva il device a seconda che l’utente davanti si allontani e poi ritorni in postazione. L’autonomia sale alle 9 ore in totale (30 min più che in precedenza). In dote a tutti e 3 i modelli c’è un flusso d’aria aumentato del 9% grazie all’efficientamento della ventola.

Il modello da 14 pollici è giù negli USA a principiare da 850 dollari. Il modello intermedio da 15,6 c’arriva a fine mese, partendo da 950 dollari e il modello da 17,3 pollici arriva a Maggio partendo da 1.150 dollari.