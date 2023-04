Acer scatenata con tanti notebook e monitor per il gaming

Acer ha annunciato diverse novità in quota gaming, tra cui molte relative alla linea di prodotti Predator e qualcuna (nello specifico dei nuovi monitor) in merito alla linea Nitro. Per i listini completi rimandiamo al sito del produttore.

Predator Triton 17 X ha un telaio unibody in metallo con lavorazione CNC e sabbiatura per ottenere una texture lucida. Il logo RGB Predator è micro inciso. Il chipset a 24 core e con architettura ibrida Intel Core i9-13900HX di 13a gen è posto assieme alla GPU GeForce RTX 4090 con architettura Nvidia Ada Lovelace. La RAM DDR5 a 5600 Hz può arrivare a massimo 64 GB mentre l’SSD per l’archiviazione, in Raid 0 e con interfaccia PCIe, può arrivare a 4 TB.

La suite Max-Q regola in modo ottimale prestazioni, batteria, audio e altro per la massima efficienza. In tema di dissipazione il sistema di raffreddamento è complesso: ci sono prese d’aria, due ventole AeroBlade 3D di 5a generazione, heatpipe in rame per i processori, e una camera di vapore con circuito di raffreddamento a compressione. Il display, certificato Eyesafe e DisplayHDR, può essere anche un 17 pollici risoluto in WQXGA con mini-LED (AmLED) capace del 100% sulla scala DCI-P3, di oltre 1.000 nits di luminosità, con rapporto in 16:10: i gamers apprezzeranno i 250 Hz di refresh rate, e le ottimizzazioni NVIDIA G-SYNC e NVIDIA Advanced Optimus.

Di rimpetto, il notebook Predator 17X, che ha un sistema audio surround DTS:X, annovera una tastiera retroilluminata RGB con touchpad in vetro e sensore per le impronte digitali. Le connettività annoverano E3100G+ Ethernet e Intel Killer Wi-Fi 6E AX1690i mentre tra le porte spicca la tipologia Thunderbolt 4 con ricarica a 100W e trasferimento dati a 40 Gb/s.

Predator Helios Neo 16 ha una scocca in nero anodizzata con incisi a laser codici criptati da decifrare quale sfida per il giocatore. Quest’ultimo può contare su uno schermo con G-Sync e Advanced Optimus di Nvidia, a scelta tra un IPS WQXGA (a 2560×1600 pixel) con 3 ms di tempo di risposta e 165 Hz e un pannello WUXGA (1920×1200 pixel) con 165 Hz di refresh rate e una copertura della gamma colore sRGB al 100%. Il “mostro” è mosso da chipset Intel Core HX di 13a generazione assieme a una GPU per laptop GeForce RTX 4070. La RAM, dual channel, DDR5-4800 MHz, arriva a 32 GB massimi mentre lo storage è da max 2 TB di SSD PCIe NVMe in RAID 0. La dissipazione del calore annovera la pasta termo conduttiva in metallo liquido sul chipset e una ventola in metallo Aeroblade.

Predator Triton 14 è ideale anche per il lavoro e per gli spostamenti, essendo molto sottile (18,9-19,9 mm). Ha un display da 14 pollici con risoluzione WQXGA (2560 x 1600) certificato DisplayHDR 600 con retroilluminazione a Mini LED, provvisto di 250 Hz di refresh rate, capace di coprire il color gamut DCI-P3 al 100%.

I chipset Intel Core i7-13700H di 13a generazione e una GPU Nvidia a scelta tra una GeForce RTX 4070 e una 4050 comportano una buona dissipazione del calore, ottenuta combinando il flusso d’aria ottimizzato VortexFlow con il metallo liquido applicato sul processore e la tecnologia AeroBlade 3D Fan di 5° generazione. La RAM, LPDDR5 da 6000 MHz, arriva a 32 GB mentre per lo storage c’è uno slot SSD M.2. Tra le connettività, spicca il Wi-Fi 6E, mentre tra le porte è sinonimo di versatilità la presenza pure di un pratico lettore di microSD.

Predator Helios 3D 15 combina il tracciamento oculare SpatialLabs, il rendering in tempo reale delle scene e un pannello 3D stereoscopico da 15,6 pollici: ciò, in tandem con l’hub TrueGame che offre una 70 di giochi cimentabili in 3D+ e 3D Ultra senza occhialini, offre un’esperienza molto immersiva. I chipset Intel Core i9-13900HX di 13a generazione operano con l’aiuto di una GeForce RTXTM 4080 Laptop di Nvidia a cui si può affidare unicamente via app PredatorSense 4.0. Non manca un sistema di dissipazione del calore di nuova generazione.

Provvisto sul retro di ottimizzate prese d’aria con una striscia luminosa RGB, questo notebook supporta il Wi-Fi 6E e ha la schedina di rete Ethernet Intel Killer E2600. Tra le porte, vi sono due USB 3.2 Gen2, un lettore di microSD e due Thunderbolt 4 con Power Delivery e Display Port.

Predator Orion X è un computer desktop con chassis da 9 kg. Ospita Intel i9-13900KS di 13a generazione con architettura ibrida per arrivare a 6 GHz, oltre a una GPU, con 24 GB di memoria integrata GDDR6X e dissipazione a liquido, GeForce RTX 4090 con architettura Ada Lovelace. a RAMDDR5-5600 RAM arriva a 32 GB massimo mentre lo storage può arrivare a 2 TB via due SSD M.2 (fino a 1 TB ciascuna) con possibilità di sfruttare, con tanto di hot-swap, uno slot per un SSD M.2 NVMe. Il layout interno è a tre zone per una facile manutenzione: la zona 1 si occupa di SSD, alimentazione e CPU e vien tenuta al fresco dalla zona 3 che contiene un dissipatore a liquido per CPU da 240 mm, mentre la zona 2 si occupa di due HDD SATA da 2,5” e della VGA.

La connettività, grazie alle Intel Killer E3100G e Intel Killer Wi-Fi 6E AX211 è priva di lag e stabile e non mancano diverse porte un microfono, due USB 3.2 di 1a gen (Type-C e Type-A), e un combo jack: dietro, troviamo “USB 3.2 Gen2x2 Type-C, tre porte USB 3.2 Gen2 Type-A, due USB 2.0 e una RJ45“. Via app Predator Sense 4.0 si può personalizzare l’illuminazione e, in ottica overclocking, monitorare il sistema.

Tra i monitor Nitro XZ452CU V ha un pannello da 44.5 pollici curvato a 1500R capace di coprire il 90% del DCI-P3, certificato VESA DisplayHDR 400, con 165 Hz e AMD FreeSync Premium Pro per evitare il tearing. Molto rispettoso della vista (BlueLightShield Pro, ComfyView, Flickerless, Eyesafe 2.0, Low-dimming), ha una USB-B che fa da switch KVM e una Type-C con segnale video, ricarica, e trasferimento dati.

Predator X34 V ha un rapporto in 21:9 e una curvatura a 1800R. La risoluzione UWQHD (3440×1440) si sposa con il 99% sulla gamma cromatica DCI-P3. In ottica gaming troviamo 175 Hz di refresh rate, 3 ms di tempo di risposta, il VRR e AMD FreeSync Premium. Viene confermata la grande attenzione e rispetto alla vista (“BlueLightShield Pro, Flickerless, Low-dimming, ComfyView e la certificazione Eyesafe 2.0“).