LG lancia anche in Italia i nuovi portatili ultraleggeri Gram

Dopo una vaga esibizione alla scorsa edizione del CES 2023 di Las Vegas, LG ha annunciato l’arrivo sul mercato, anche in Italia, con conseguenti maggiori dettagli dei nuovi portatili ultraleggeri, resistenti, belli a vedersi e performanti della linea Gram, esplicatasi nelle serie Z90RS, Z90R e ZB90R. Per i listini completi anche per il panorama italiano rimandiamo al sito del produttore (in ogni caso, si parte dall’LG Gram serie ZB90R versione 14” a 1.399 euro).

LG Gram Style 16 modello 16Z90RS ha una scocca da 1.25 Kg in vetro Gorilla Glass di tipo iridescente che cioè cambia tono in base alla luce ambientale, dal bianco argento all’arancione-blu. Il monoblocco è evidenziato dal fatto che, sotto la tastiera di dimensioni normali con tastierino numerico, il touchpad anche se non si vede c’è: per evidenziarlo basta toccare con le dita e l’area ad hoc sarà retroilluminata a LED. Il display è un pannello OLED da 16 pollici con risoluzione a 3200×2000 pixel, quindi in 3K, con gamma colore DCI-P3 coperta al 100% e certificazione HDR True Black 500. I gamers apprezzeranno i 0,2 ms di tempo di risposta e i 120 Hz di refresh rate. La webcam Full HD supporta Hello mentre la sezione audio beneficia del Dolby Atmos Surround Sound.

Certificato EVO, un chipset i7 di 13a gen Intel beneficia di 16 GB di RAM DDR5 a 6000MHz e di un massimo di 1 TB di SSD PCIe Gen 4. La batteria è da 80 Wh e le connettività sono Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.1 e via adattatore RJ545 non incluso, Ethernet 10/100. Le porte annoverano una USB Type-A 3.2 Gen 2, un paio di USB Type-C Thunderbolt 4, il jack audio e un lettore microSD. Il sistema operativo è Win 11 Home.

Z90R (16Z90R e 17Z90R cioè da 16 e 17”) e ZB90R (14ZB90R, 16ZB90R e 17ZB90R, cioè da 14, 16,17”). I modelli 16Z90R (1.19kg) e 17Z90R (1.35kg) hanno un telaio in lega di magnesio in nero e grigio antracite. Ospitano batterie da 80W e, assieme alle GPU integrate Intel Iris Xe, chipset Intel di 13a gen certificati EVO sino all’i7 con 16 GV di RAM DDR5 a 6000MHz e massimo 1TB di SSD NVMe Gen 4. Il display, con antiriflesso, al di là della diagonale, da 16 o 17 pollici, è risoluto a 2.5K (2560×1600), con DCI-P3 99%, 350 nits, e 60Hz: la soprastante webcam Full HD ha gli infrarossi per Windows Hello.

Dall’altra parte la tastiera retroilluminata con pad numerico ospita ai lati del corpo macchina due Thunderbolt 4, due USB 3.2 Gen2x1, una HDMI, un lettore di Micro SD, e il jack cuffie. Via adattatore non incluso c’è l’Ethernet 10/100, e non mancano Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1. Lato software c’è Windows 11, Home o Pro, e diversi software in dotazione (“LG Smart Assistant, LG Glance by Mirametrix, PCmover Professional, Intel Unison”).

I modelli 17ZB90R (1350 grammi e display 2.5K), 16ZB90R (1190 grammi, display 2.5K, batteria da 80W) e 14ZB90R (999 grammi, display a 1920×1200 pixel, batteria da 72W). Nello chassis in nero ci sono processori Intel di 13a gen coadiuvati da una RAM “solo” DDR4X. La webcam cala a 720p e l’autenticazione viene effettuata non col riconoscimento facciale ma con quello dell‘impronte digitali.